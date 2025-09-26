Pangstart för Europa – Åberg går mot klar seger

Ludvig Åberg har fått en kanonstart på Ryder Cup. Europa likaså. Halvvägs genom det inledande foursomespelet är det europeiska laget på väg att skaffa sig ett klart poängövertag på USA i den klassiska golfduellen.

I par med engelsmannen Matt Fitzpatrick är Ludvig Åberg hela fem hål upp mot världsettan Scottie Scheffler och Russell Henley efter tolv spelade hål.

Åberg/Fitzpatrick stod för en rivstart med fyra birdies på de sex första hålen i fredagens foursome, som inleder den klassiska golftävlingen mellan Europa och USA.

Europa dominerar

Det går riktigt bra också i övrigt för det europeiska laget. Rory McIlroy, Nordirland, och Tommy Fleetwood, England, leder med fyra hål med lite drygt halva rundan avklarad. Och spanjoren Jon Rahm och engelsmannen Tyrrell Hatton, som gick ut först av alla, har två håls ledning mot Bryson DeChambeau och Justin Thomas.

Endast ett amerikanskt par ledde sin match efter nio av 18 hål. Xander Schauffele och Patrick Cantlay är ett upp mot det skotsk-norska paret Robert MacIntyre och Viktor Hovland.

Jubel och burop

Det var som väntat fullsatta läktare runt första tee när tävlingen drog i gång på Bethpage Black utanför New York. De amerikanska spelarna möttes av ett lika väntat jubel medan de europeiska spelarna fick ta emot burop blandat med några få europeiska golfsupportrars uppmuntrande ramsor.

Europa vann tävlingen senast, i Rom för två år sedan. Senaste gången det blev europeisk seger på amerikansk mark var dock 2012.