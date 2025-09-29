Nyheter24
Annons
Sport /Dödsfall

Idrottsikonen död – blev 52 år gammal

Publicerad: 29 sep. 2025, kl. 12:10
Mika Immonen
Mika Immonen har gått bort. Foto: Stella Pictures

Tragiska nyheter nådde Finland under söndagen. Biljardikonen Mika Immonen har gått bort.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Dödsfall

Mika Immonen är död, han blev 52 år gammal.

Gick bort efter en tids sjukdom

Immonen led av aggressiv tjocktarms- och ändtarmscancer, som upptäcktes i december 2023. Nästan två år senare gick han bort i sjukdomen, bekräftade Yle.

Det har varit ett tufft år för familjen, då även Immonens tvillingbror, Kari Paloheimo gick bort tidigare i år.

Mika Immonen (till höger). Foto: Stella Pictures

Var en av världens främsta biljard-spelare

Immonen var en av världens främsta biljardspelare och sågs som en ikon i sitt hemland.

Nedan listas hans främsta meriter.

Mika Immonens främsta meriter

  • Tvåfaldig världsmästare: 2001 och 2009.

  • US Open-vinnare: 2008 och 2009.

  • Lagmästare för Europa: flera segrar i Mosconi Cup (Europa vs USA) och utsedd till MVP 2008.

  • Världscuptitel: vann World Cup of Pool 2012 för Finland.

Utöver de nämnda meriterna blev han även invald i Hall of fame år 2014.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
10:48
Sport

Många oroliga för livet efter fotbollen

Idag
10:20
Sport

Ludvig Åbergs vilda festnatt: Champagnedusch och Trumphån

Idag
10:20
Sport

Vill ändra reglerna efter förlusten: ”Uppenbart”

Idag
08:04
Sport

Europas kapten hyllas: ”Låt oss göra det igen”

Idag
03:50
Sport

Ilskan efter rysarsegern – ”oacceptabelt”

Idag
00:48
Sport

Åberg en av hjältarna i Ryder Cup-rysaren

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons