Mika Immonen är död, han blev 52 år gammal.
Gick bort efter en tids sjukdom
Immonen led av aggressiv tjocktarms- och ändtarmscancer, som upptäcktes i december 2023. Nästan två år senare gick han bort i sjukdomen, bekräftade Yle.
Det har varit ett tufft år för familjen, då även Immonens tvillingbror, Kari Paloheimo gick bort tidigare i år.
Var en av världens främsta biljard-spelare
Immonen var en av världens främsta biljardspelare och sågs som en ikon i sitt hemland.
Nedan listas hans främsta meriter.
Mika Immonens främsta meriter
Tvåfaldig världsmästare: 2001 och 2009.
US Open-vinnare: 2008 och 2009.
Lagmästare för Europa: flera segrar i Mosconi Cup (Europa vs USA) och utsedd till MVP 2008.
Världscuptitel: vann World Cup of Pool 2012 för Finland.
Utöver de nämnda meriterna blev han även invald i Hall of fame år 2014.