Tragiska nyheter nådde Finland under söndagen. Biljardikonen Mika Immonen har gått bort.

Mika Immonen är död, han blev 52 år gammal.

Gick bort efter en tids sjukdom

Immonen led av aggressiv tjocktarms- och ändtarmscancer, som upptäcktes i december 2023. Nästan två år senare gick han bort i sjukdomen, bekräftade Yle.

Det har varit ett tufft år för familjen, då även Immonens tvillingbror, Kari Paloheimo gick bort tidigare i år.

Mika Immonen (till höger). Foto: Stella Pictures

Var en av världens främsta biljard-spelare

Immonen var en av världens främsta biljardspelare och sågs som en ikon i sitt hemland.

Nedan listas hans främsta meriter.