Nyheter24
Annons
Sport /Stefan Holm

Stefan Holm chockas – över barnets namn

Publicerad: 30 sep. 2025, kl. 08:33
Stefan Holm kramar om Melwin Lycke Holm.
Stefan Holm kände inte till Stefan Holm. Foto: Anders Wiklund/TT & Naina Helén Jåma/TT

Stefan Holm är en av Sveriges främsta höjdhoppare genom alla tider. Nu chockas han – av barnets okända namn.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Stefan Holm

Stefan Holms höjdhoppskarriär är enastående. Med mängder av medaljer och en teknik som efterliknas av många än i dag är han fortfarande en av tidernas största inom grenen.

LÄS MER: Enorma summan – det har Mondo tjänat på alla världsrekord

Barnets okända namn

I en intervju med Expressen framgår det att Stefan Holm har en namne, i Indien. Det är sonen till det tidigare indiska höjdhoppsproffset Bobby Aloysius, som går under namnet Stefan Holm Skariah.

I den nyligen nämnda intervjun bekräftar Holm att han försökt få tag på Aloysius, utan framgång.

– Men än i dag har jag inte fått svar. Jag känner inte henne och har aldrig träffat henne. Något år senare fick jag ett meddelande från en svensk kvinna som suttit bredvid Bobby på ett flygplan och fått allt bekräftat.

LÄS MER: Allt om Engla Nilsson: Pojkvän, bror och VM 2025 i Tokyo

Stefan Holm i samband med VM i Tokyo 2025. Foto: Christine Olsson/TT

"Oerhört märkligt"

Han fick även besvara hur det känns, och nämner sitt OS-guld i Aten 2004 som en eventuell faktor.

Annons

– Det känns så klart speciellt. Allt är oerhört märkligt. Bestämde hon sig för att döpa sin son efter den som vann herrarnas höjd i Aten? Då hade det lika gärna kunnat bli Matt Hemingway eller Jaroslav Baba.

LÄS MER: Därför portar Melwin Lycke Holm pappa Stefan

"Min gissning är..."

Den indiska journalisten Raj Ganesan fick dela med sig av sin teori i samma intervju med Expressen.

– I Indien har en lärare eller mentor väldigt hög ställning, nästan jämförbart med en förälder. Så min gissning är att det är ett tecken på väldigt stor respekt för Stefan och det han åstadkom i Aten.

LÄS MER: Allt om Samuel Pihlström: Flickvän, orientering och rekord

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
09:52
Sport

Svenska paret slog ut Falck i Peking

Idag
09:18
Sport

Klubbarna köper San Siro – ska rivas

Idag
08:33
Sport

Stefan Holm chockas – över barnets namn

Idag
07:20
Sport

NHL-svensken opererad – borta ett par månader

Idag
05:41
Sport

Nya seglingsparet siktar på OS-guld

Igår
22:16
Sport

NBA-stjärnan slår rekord – och ser inget slut

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons