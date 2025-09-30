Stefan Holm chockas – över barnets namn

Stefan Holms höjdhoppskarriär är enastående. Med mängder av medaljer och en teknik som efterliknas av många än i dag är han fortfarande en av tidernas största inom grenen.
Barnets okända namn
I en intervju med Expressen framgår det att Stefan Holm har en namne, i Indien. Det är sonen till det tidigare indiska höjdhoppsproffset Bobby Aloysius, som går under namnet Stefan Holm Skariah.
I den nyligen nämnda intervjun bekräftar Holm att han försökt få tag på Aloysius, utan framgång.
– Men än i dag har jag inte fått svar. Jag känner inte henne och har aldrig träffat henne. Något år senare fick jag ett meddelande från en svensk kvinna som suttit bredvid Bobby på ett flygplan och fått allt bekräftat.
"Oerhört märkligt"
Han fick även besvara hur det känns, och nämner sitt OS-guld i Aten 2004 som en eventuell faktor.
– Det känns så klart speciellt. Allt är oerhört märkligt. Bestämde hon sig för att döpa sin son efter den som vann herrarnas höjd i Aten? Då hade det lika gärna kunnat bli Matt Hemingway eller Jaroslav Baba.
"Min gissning är..."
Den indiska journalisten Raj Ganesan fick dela med sig av sin teori i samma intervju med Expressen.
– I Indien har en lärare eller mentor väldigt hög ställning, nästan jämförbart med en förälder. Så min gissning är att det är ett tecken på väldigt stor respekt för Stefan och det han åstadkom i Aten.