Så mycket pengar vann Ludvig Åberg på Ryder Cup

Ludvig Åberg var en bidragande faktor till att Europa tog hem segern i Ryder Cup. Men hur mycket pengar låg egentligen i prispotten?

Ludvig Åberg var en del av det europeiska laget som tog hem segern.

Snabbt genombrott för Ludvig Åberg

Det har gått fort framåt för Ludvig Åberg, vilket han fick kommentera på presskonferensen efter Ryder Cup.

– Ja, förra gången i Rom var det lite av en virvelvind för mig. Jag hade ju precis blivit proffs ett par månader tidigare. Men den här veckan kände jag mig lite mer bekväm, antar jag, eftersom jag visste lite mer vad som väntade.

"Jag är stolt"

Han kommenterade även sin insats i Ryder Cup.

– Men ja, i dag var jag stolt över hur jag spelade. Och jag är stolt över att vara en del av det här laget. Det är elva killar som jag känner en enorm glädje över att ha fått vara med, och en kapten som jag är väldigt glad över att han litade på mig, och jag försöker bara betala tillbaka det genom att spela bra golf, sa han och fortsatte:

– Ja, i dag är en dag som jag kommer att minnas väldigt, väldigt länge.

Så mycket pengar vann Ludvig Åberg

Prispengarna i golfen brukar kunna vara riktigt saftiga. Men vad gäller egentligen för Ryder Cup?

Faktum är att Ludvig Åberg och resten av Europas trupp inte vann någonting. Prispengen ligger helt enkelt på noll, enligt Golf.com.

Luke Donald, kapten för det europeiska laget, sa följande om det faktum att de inte tjänar något på tävlingen.

– Det handlar inte om prispengar eller världsrankingpoäng.

Han betonade att det inte bara handlar om pengar.