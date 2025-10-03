Melwin Lycke Holm nobbar pappa Stefan Holm: "Konflikter"

Melwin Lycke Holms tränarsituation är oklar. I en intervju med Nyheter24 reder han ut vem som egentligen tränar honom, samt hur relationen till pappa Stefan Holm ser ut.

Melwin Lycke Holm är en lovande höjdhoppare, och son till självaste Stefan Holm.

Han tränar Melwin Lycke Holm

Lycke Holm har länge tränats av sin pappa, som med sin välkända och framgångsrika karriär var den naturliga tränaren för en ung och ambitiös Melwin Lycke Holm.

I en intervju med Nyheter24 avslöjade han hur tränarsituationen ser ut i dagsläget.

– På pappret så är det ju pappa som är min tränare. Sen skriver han inte träningsprogrammen längre. Vilket kanske då säger att han inte kan vara min coach längre. Träningsprogrammen skriver jag helt enkelt jag själv nu.

Han kommer vidare in på vilka som hjälper honom i sin dagliga träning:

– Jag får väldigt mycket hjälp av en kille nere i Lund som heter Fabian Thun som är fysioterapeut. Han har gjort lite uppdrag för friidrottsförbundet. Jag var med och hjälpte honom i en undersökning för några år sedan. Då har han hjälpt mig lite nu. Så lite av hans tänk har kommit med i mina träningsprogram. Jag får även hjälp av en annan coach också uppe i Uppsala som heter Henrik Thoms som tränade med mig innan, men som nu själv är coach. Så han har också lite synpunkter och lägger sig i ibland.

Melwin Lycke Holm. Foto: Christine Olsson/TT

"Nästan alltid bara jag"

Han berättar vidare om sin träning, och att den vanligtvis sker på egen hand.

– Sen är det nästan alltid bara jag själv på träningen nu för tiden.

De gånger pappa Stefan är på plats, är det för att träna andra.

– Ibland är pappa i hallen för att han tränar andra också så då ser han vad jag gör ibland.

"Behöver testa något nytt"

På frågan när förändringen skedde samt vad som föranledde att det skulle ske ett skifte svarade han följande:

– Egentligen fram till i våras, då var det ju bara pappas schema som jag gick efter. Jag gjorde exakt allting som han sa åt mig egentligen. Jag kände väl efter en ganska misslyckad vintersäsong och ganska många år av att sedan att jag inte utvecklats någonting att jag behöver testa något nytt.

Han berättar vidare:

– Så då valde jag att gå ifrån hans träningsupplägg och börja göra det som jag själv tycker att jag ska göra. Jag hade en väldigt bra bild på hur jag ska träna och hur jag ska bli en bättre höjdhoppare. Så då började jag göra mitt eget program.

Melwin Lycke Holm om relationen till pappa Stefan Holm

Hur reagerade din pappa på beslutet att du inte skulle använda hans träningsscheman längre?

– Det är klart att han inte håller med mig i allt jag gör. Han har ju också väldigt tydliga bilder på hur man ska träna och hur man ska hoppa, vilket är förståeligt eftersom han har lagt hela sin karriär på att hoppa höjdhopp också. I grunden så vill han ju bara hjälpa till. Men jag känner att jag behöver sätta någonting nytt.

Han kommer in på att de varit oense flera gånger, men att det är oförändat.

– Så det är klart att vi har ju varit lite oense om vissa grejer, men det var vi när vi tränade tillsammans varje dag. Så det är liksom ingen större skillnad.



Melwin Lycke Holm, Stefan Holm och Kajsa Bergqvist. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det bråkar Melwin Lycke Holm och Stefan Holm om

Som far och son kan man bli oense om både det ena och det andra.

Vad är det ni brukar vara oense om?



– Det kan vara vad som helst. Tänk dig själv att försöka fungera varje dag med din farsa där han har en väldigt stark åsikt om hur du ska göra någonting och du har en väldigt stark åsikt om hur du ska göra någonting. Det är klart att det uppstår konflikter och missförstånd och allt.

"Jag har blivit äldre"

Han nämner åldern och viljan att "slå sig fri" som bidragande faktorer till att han väljer en lite ny bana.

– Men framförallt är det väl kanske att jag har blivit äldre och jag börjar bilda mina egna åsikter om hur jag tycker att jag ska hoppa. Jag vill slå mig fri lite från honom. För det har alltid varit stora jämförelser mellan mig och honom såklart, vilket är naturligt, säger han och fyller i:

– Då har det väl också spillt över på att jag vill göra min egna grej träningsmässigt.

Hur är relationen utanför träningen? Kan ni se bort från konflikterna i far-och-son relationen?