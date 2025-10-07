Truls Möregårdh missar lag-EM: "Tyvärr"

Truls Möregårdh missar lag-EM i bordtennis på grund av en knäskada, uppger Svenska bordtennisförbundet.

”Tyvärr visade röntgen att smärtan i mitt knä jag känt under en tid var en överansträngning”, säger Truls Möregårdh.



EM spelas i Zadar i Kroatien 12–19 oktober.

Pingisgiganten har precis kommit tillbaka från Kina där han spelat China Smash och blev utslagen redan i åttondelsfinalen. 23-åringen var oroad över känslan han hade i knät och en röntgenundersökning visade att oron var befogad. Det var en överansträngning.

”Det är samma knä som jag opererat två gånger tidigare för min genetiska oförmåga att producera brosk. Jag måste tänka på min pingiskarriär i ett större perspektiv och kommer följa min läkares rekommendation att omedelbart ta det lugnt och prehaba”, säger Möregårdh till bordtennisförbundets webbplats.