Truls Möregårdh missar lag-EM: "Tyvärr"

”Tyvärr visade röntgen att smärtan i mitt knä jag känt under en tid var en överansträngning”, säger Truls Möregårdh.
EM spelas i Zadar i Kroatien 12–19 oktober.
Pingisgiganten har precis kommit tillbaka från Kina där han spelat China Smash och blev utslagen redan i åttondelsfinalen. 23-åringen var oroad över känslan han hade i knät och en röntgenundersökning visade att oron var befogad. Det var en överansträngning.
Truls Möregårdh missar EM – det här är hans skada
”Det är samma knä som jag opererat två gånger tidigare för min genetiska oförmåga att producera brosk. Jag måste tänka på min pingiskarriär i ett större perspektiv och kommer följa min läkares rekommendation att omedelbart ta det lugnt och prehaba”, säger Möregårdh till bordtennisförbundets webbplats.
”Så det är med besvikelse jag måste tacka nej till spel i Lag-EM i Kroatien. Sverige har fortfarande ett bra lag och jag är övertygad om att Anton Källberg kan leda laget till ett försvarat EM-guld från 2023 i Malmö".