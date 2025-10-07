Nyheter24
Sport /Friidrotts-VM

Maja Åskags mardröm – mitt under VM: "Helt förstörd"

Publicerad: 7 okt. 2025, kl. 13:30
Maja Åskag i samband med VM i Tokyo.
Maja Åskag öppnar upp om VM i Tokyo. Foto: Christine Olsson/TT

Maja Åskag tog sig till dubbla VM-finaler under september månads stora idrottshöjdpunkt. Allt gick däremot inte som planerat för friidrottaren.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Maja Åskag är en svensk tresteg och längdhoppare som nyligen var aktuell med VM i Tokyo 2025. Åskag tävlade i både tresteg och längdhopp.

Maja Åskag tog sig till dubbla finaler

Åskags VM blev succéartat, och gav mersmak för framtiden.

Hur gick det egentligen i Tokyo? Nedan följer hennes resultat:

  • Längdhopp: 9:a i finalen – 6,49 m. Kval: 6,61 m.

  • Tresteg: 11:a i finalen – 13,92 m. Kval: 14,15 m.

För att sätta hennes VM-hopp i kontext följer hennes personbästa nedan:

  • Längdhopp: 6,75 m (Karlstad 2023; tangerat i Karlstad 3 juli 2025).

  • Tresteg: 14,27 m (Finnkampen, Stockholm 2–3 sep 2023).

"Jag kände mig skum"

Att förbereda sig för ett VM kräver tid och ansträngning. Då vill man känna sig på topp när dagen är kommen. I en intervju med Sportbibeln avslöjade hon att det som inte fick hända hände.

– Jag kände mig skum redan dagen innan, sedan på tävlingsdagen vaknade jag och var helt förstörd. Jag kände mig hängig, hade ont i halsen och ville bara sova. Det var frustration, så klart. Det här var dagen jag ville vara mest taggad. Jag förberedde mig som vanligt men på vägen till arenan så hade jag kunnat somna. Jag var inte alls så pigg och alert som jag brukar vara. I vanliga fall hade jag nog inte tävlat, men nu var det ju VM-final, sa hon och fyllde i:

– Jag kände mig inte hundra, jag hade något skit i kroppen. Men jag fick göra mitt bästa och kriga på, men jag har varit fortsatt sjuk sedan dess.

"Hade mer att ge"

Trots att hon tog sig till dubbla finaler såg hon utrymme för förbättring.

– Jag visste att jag skulle gå till trestegsfinalen. Jag kände att jag hade mer att ge där, jag var piggare i benen men tyvärr inte resten av kroppen. Jag har hela säsongen känt att jag haft en högre nivå i mig och jag hade nog kunnat hoppa ännu längre än vad jag gjorde.

