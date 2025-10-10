VM-kvalmatch i dag – Sverige mot Schweiz: Tv-kanal & tid

Sverige gör sin tredje kvalmatch inför fotbolls-VM 2026. Denna gång ställs de mot Schweiz. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta inför matchen.

I den första VM-kvalmatchen, som gick av stapeln på Stadion Stožice i Ljubljana den 5 september, mötte de svenska herrarna Slovenien. Vad som länge såg ut att bli en blågul vinst slutade oavgjort när Žan Viponik kvitterade i den 90:e minuten.

– De får skapa en situation från ingenting. I ett VM-kval är det inte bra förstås, vi får resa oss och göra en bättre match. Generellt tycker jag att vi gör en jättebra match, det är synd att vi inte får med oss segern, sa den svenske mittbacken Isak Hien till SVT Sport efter kallduschen i Sloveniens huvudstad.

Isak Hien. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kvalmatchen som följde, mot Kosovo, blev emellertid inte bättre. I stället slutade det 2-0 till Kosovo och mötet kallades ett "fiasko" för svensk del.



– Det är ju helt horribelt får man väl säga. Tungt, sa den tidigare fotbollsspelaren och numera experten Fredrik Ljungberg i sändningen efteråt, enligt SvD, där han fortsatte vidare:

– När man ser att det inte funkar i första halvlek så måste man ju ändra på något. Men vi lyckas inte ändra på matchbilden varken framåt eller bakåt. Det är jag mest besviken på. Jag känner mig helt tom.

Jon Dahl Tomasson. Foto: Anders Wiklund/TT

Förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson pekade, vid en pressträff efter matchen, framförallt ut Sveriges offensiva insats som svag.

– Vi var långsamma med bollen, spelade långsamt, fattade dåliga beslut och ställde inte om snabbt nog när vi tappade boll, sa han då, enligt Sportbladet, men sa sig fortsatt tro på ett VM för svensk del.

– Det är ett steg tillbaka. Men vi kommer att hitta en väg till VM. Vi har vunnit åtta av våra tolv senaste, spelat två oavgjorda, bara förlorat två. Och vi ska inte glömma att vi saknar spelare.

Resultat i VM-kvalgrupp B hittills Sverige, Kosovo, Slovenien och Schweiz ingår i kvalgrupp B inför fotbolls-VM 2026. Så här har matchresultaten sett ut hittills: Kosovo - Sverige: 2-0

2-0 Schweiz - Slovenien: 3-0

3-0 Slovenien - Sverige: 2-2

2-2 Schweiz - Kosovo: 4-0 Schweiz leder därmed gruppen med sex poäng, följt av Kosovo med tre poäng. Sverige och Slovenien har ett poäng vardera. Källa: Svenska Fotbollförbundet

Vilken tid är VM-kvalmatchen mellan Sverige och Schweiz den 10 oktober?

Den 10 oktober är det dags för Sveriges tredje VM-kvalmatch där nuvarande gruppettan Schweiz står för motståndet. Matchen, som spelas på Strawberry Arena i Solna, drar igång klockan 20.45 på fredagskvällen.

Samtidigt möts Slovenien och Kosovo på Stadiumi Fadil Vokrri i Pristina.

Alexander Isak och Victor Nilsson Lindelöf under en träning inför VM-kvalmatchen den 10 oktober. Foto: Pontus Lundahl/TT

Vilken tv-kanal sänder VM-kvalmatchen i dag mellan Sverige och Schweiz?