Svensk sportstjärna i olycka – tvingas böta 16 000 kronor

Dino Beganovic är en svensk motorsport-talang som tillhör Ferrari Academy. Nu döms han för att ha orsakat en allvarlig trafikolycka.

Nu döms Dino Beganovic för en allvarlig trafikolycka – enligt Nerikes Allehanda.

Bröt mot väjningsplikten

Nerikes Allehanda rapporterar vidare att Örebro tingsrätt bedömer att Beganovic orsakade olyckan genom att oaksamt ha brutit mot väjningsplikten.

Olyckan ägde rum i centrala Örebro i maj 2023 – det efter att Beganovic gjort en vänstersväng utan att ha väjt för en mc-förare som skulle rakt fram. Motorsportprofilen körde på mc-föraren som bröt nacken, ryggen, ett ben och nyckelbenet.

Konsekvensen av skadorna var att mannen fick sitta i rullstol i tre månader. Utöver det har han än i dag smärtor i hals och bröst.

Dino Beganovic. Foto: Stella Pictures

Dino Beganovic döms till dagsböter

Nu döms han till vållande av kroppsskada.



Annons

Straffet blir dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd på 8 400 kronor.

Dino Beganovic kör för Ferrari

Beganovic är en lovande motorsport-profil som kör för Ferrari Academy.