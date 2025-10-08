Nyheter24
Sport /Ferrari

Svensk sportstjärna i olycka – tvingas böta 16 000 kronor

Publicerad: 8 okt. 2025, kl. 16:36
Uppdaterad: 8 okt. 2025, kl. 16:49
Dino Beganovic.
Dino Beganovic döms nu efter trafikolyckan. Foto: Stella Pictures.

Dino Beganovic är en svensk motorsport-talang som tillhör Ferrari Academy. Nu döms han för att ha orsakat en allvarlig trafikolycka.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Nu döms Dino Beganovic för en allvarlig trafikolycka – enligt Nerikes Allehanda.

Bröt mot väjningsplikten

Nerikes Allehanda rapporterar vidare att Örebro tingsrätt bedömer att Beganovic orsakade olyckan genom att oaksamt ha brutit mot väjningsplikten.

Olyckan ägde rum i centrala Örebro i maj 2023 – det efter att Beganovic gjort en vänstersväng utan att ha väjt för en mc-förare som skulle rakt fram. Motorsportprofilen körde på mc-föraren som bröt nacken, ryggen, ett ben och nyckelbenet.

Konsekvensen av skadorna var att mannen fick sitta i rullstol i tre månader. Utöver det har han än i dag smärtor i hals och bröst.

Dino Beganovic. Foto: Stella Pictures

Dino Beganovic döms till dagsböter

Nu döms han till vållande av kroppsskada.

Straffet blir dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd på 8 400 kronor.

Dino Beganovic kör för Ferrari

Beganovic är en lovande motorsport-profil som kör för Ferrari Academy.

I år är han testförare i formel 1, men tävlar till vardags i formel 2 där han nyligen vann en tävling i Baku, Azerbaijan.

