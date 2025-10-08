Svensk sportstjärna i olycka – tvingas böta 16 000 kronor

Nu döms Dino Beganovic för en allvarlig trafikolycka – enligt Nerikes Allehanda.
Bröt mot väjningsplikten
Nerikes Allehanda rapporterar vidare att Örebro tingsrätt bedömer att Beganovic orsakade olyckan genom att oaksamt ha brutit mot väjningsplikten.
Olyckan ägde rum i centrala Örebro i maj 2023 – det efter att Beganovic gjort en vänstersväng utan att ha väjt för en mc-förare som skulle rakt fram. Motorsportprofilen körde på mc-föraren som bröt nacken, ryggen, ett ben och nyckelbenet.
Konsekvensen av skadorna var att mannen fick sitta i rullstol i tre månader. Utöver det har han än i dag smärtor i hals och bröst.
Dino Beganovic döms till dagsböter
Nu döms han till vållande av kroppsskada.
Straffet blir dagsböter på 16 000 kronor och ska dessutom betala skadestånd på 8 400 kronor.
Dino Beganovic kör för Ferrari
Beganovic är en lovande motorsport-profil som kör för Ferrari Academy.
I år är han testförare i formel 1, men tävlar till vardags i formel 2 där han nyligen vann en tävling i Baku, Azerbaijan.