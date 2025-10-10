Vanessa Kamga vädjar efter hjälp – har ekonomiska bekymmer

På måndagskvällen fick Vanessa Kamga ta emot priset Årets röst för flickor, som delades ut av Plan International och Veckorevyn, för sitt arbete med Kamga Power, ett socialt projekt för tonårstjejer. Tidigare i år fick hon Sportspegelpriset vid Idrottsgalan.
— Genom de här utmärkelserna känner jag att folk uppskattar och ser det jobb jag gör och vill att jag ska fortsätta göra bra saker, säger Kamga.
I sitt projekt som har funnits i nästan fem år organiserar hon idrottsaktiviteter, styrketräningsinstruktion och ledarutbildningar för tjejer mellan 13 och 17 år för att stärka dem.
— Jag vill ta med dem på resan om hur de kan utvecklas och bli sitt bästa jag, säger hon.
Stor utmaning
Men att göra en elitidrottssatsning och samtidigt ha ett stort socialt engagemang är en ekonomisk utmaning och det är nu efter tävlingssäsongen som största fokuset är att hitta sponsorer.
— Jag ska inte sticka under stolen med att få till ekonomiska medel för att göra sin satsning på det sättet jag vill och behöver för att nå världseliten, där finns det många nivåer att ta. Där får jag hoppas att folk ser det hårda slit jag gör och vill vara med på resan, säger hon.
— Det är det jag verkligen hoppas på inför 2026 – att få in mer sponsorer och folk som engagerar sig för min friidrottssatsning och mitt sociala hållbarhetsprojekt.
”Hittat min väg”
Vanessa Kamga blev OS-femma i fjol och VM-fyra i Tokyo i september efter att ha satt svenskt rekord två gånger om. Nu väntar först vila och sedan en grundsäsong med EM i Birmingham som mål för 2026.
— Jag känner att jag verkligen hittat min väg framåt så jag fortsätter på samma bana. Jag tror att det är nyttigt att våga lita på det man gör och inte tänka att man alltid måste börja ändra på saker. Jag fortsätter på det jag gjort de senaste åren, säger hon.