Vanessa Kamga vädjar efter hjälp – har ekonomiska bekymmer

Publicerad: 10 okt. 2025, kl. 12:16
Uppdaterad: 10 okt. 2025, kl. 16:42
Vanessa Kamga i samband med VM i Tokyo.
Vanessa Kamga söker sponsorer. Foto: Christine Olsson/TT

OS-femma, VM-fyra och nu prisad för andra gången för sitt sociala engagemang. Men livet som elitidrottare är tufft ekonomiskt för diskuskastaren Vanessa Kamga. Sekunden efter att jag klev ur kastringen i VM-finalen handlar det om att göra det jag tycker är viktigt ekonomiskt hållbart, säger hon.

På måndagskvällen fick Vanessa Kamga ta emot priset Årets röst för flickor, som delades ut av Plan International och Veckorevyn, för sitt arbete med Kamga Power, ett socialt projekt för tonårstjejer. Tidigare i år fick hon Sportspegelpriset vid Idrottsgalan.

— Genom de här utmärkelserna känner jag att folk uppskattar och ser det jobb jag gör och vill att jag ska fortsätta göra bra saker, säger Kamga.

I sitt projekt som har funnits i nästan fem år organiserar hon idrottsaktiviteter, styrketräningsinstruktion och ledarutbildningar för tjejer mellan 13 och 17 år för att stärka dem.

— Jag vill ta med dem på resan om hur de kan utvecklas och bli sitt bästa jag, säger hon.

Vanessa Kamga fick pris för sitt projekt Kamga Power.
Vanessa Kamga fick pris för sitt projekt Kamga Power.

Stor utmaning

Men att göra en elitidrottssatsning och samtidigt ha ett stort socialt engagemang är en ekonomisk utmaning och det är nu efter tävlingssäsongen som största fokuset är att hitta sponsorer.

— Jag ska inte sticka under stolen med att få till ekonomiska medel för att göra sin satsning på det sättet jag vill och behöver för att nå världseliten, där finns det många nivåer att ta. Där får jag hoppas att folk ser det hårda slit jag gör och vill vara med på resan, säger hon.

— Det är det jag verkligen hoppas på inför 2026 – att få in mer sponsorer och folk som engagerar sig för min friidrottssatsning och mitt sociala hållbarhetsprojekt.

”Hittat min väg”

Vanessa Kamga blev OS-femma i fjol och VM-fyra i Tokyo i september efter att ha satt svenskt rekord två gånger om. Nu väntar först vila och sedan en grundsäsong med EM i Birmingham som mål för 2026.

— Jag känner att jag verkligen hittat min väg framåt så jag fortsätter på samma bana. Jag tror att det är nyttigt att våga lita på det man gör och inte tänka att man alltid måste börja ändra på saker. Jag fortsätter på det jag gjort de senaste åren, säger hon.

Fakta: Kamga Power

Diskuskastaren Vanessa Kamga startade det sociala hållbarhetsprojektet Kamga Power vid årsskiftet 2021.

Syftet är att lotsa in 13-17-åriga tjejer i idrotten, eftersom 70 procent av flickor slutar med idrott i tonåren.

Kamga föreläser i bland annat skolor och för organisationer och hon organiserar gratis idrottsaktiviteter för tjejer. Bland annat styrketräningsworkshops där hon instruerar och lär ut om träning. Hon håller också ledarskapsutbildningar för tjejerna.

Målet med engagemanget är att stärka tonåriga tjejer. ”Jag vill stärka dem för livet, inte bara få dem att komma i kontakt med idrott”, säger Kamga.

Engagemanget har gett Vanessa Kamga Sportspegelnpriset vid Idrottsgalan 2025 och priset Årets röst för flickor 2025, som delas ut av Plan International och Veckorevyn.

