Vanessa Kamga vädjar efter hjälp – har ekonomiska bekymmer

Diskuskastaren Vanessa Kamga startade det sociala hållbarhetsprojektet Kamga Power vid årsskiftet 2021.

Syftet är att lotsa in 13-17-åriga tjejer i idrotten, eftersom 70 procent av flickor slutar med idrott i tonåren.

Kamga föreläser i bland annat skolor och för organisationer och hon organiserar gratis idrottsaktiviteter för tjejer. Bland annat styrketräningsworkshops där hon instruerar och lär ut om träning. Hon håller också ledarskapsutbildningar för tjejerna.

Målet med engagemanget är att stärka tonåriga tjejer. ”Jag vill stärka dem för livet, inte bara få dem att komma i kontakt med idrott”, säger Kamga.

Engagemanget har gett Vanessa Kamga Sportspegelnpriset vid Idrottsgalan 2025 och priset Årets röst för flickor 2025, som delas ut av Plan International och Veckorevyn.