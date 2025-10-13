Tiger Woods har opererats – igen

Golfstjärnan opererades i New York och det finns ännu ingen tidsplan för när han kan vara tillbaka i tävling.

Tiger Woods som fyller 50 år i december, har opererats i ländryggen och fått en konstgjord disk inopererad.

”Jag valde att få min disk utbytt i går och jag vet redan att det är ett bra val för min hälsa och min rygg”, säger Woods i ett uttalande om operationen som gjordes i fredags.

Någon tidsplan för när han kan återvända till golfbanan finns inte. Tiger Woods har varit borta sedan British Open förra året.