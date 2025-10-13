Tiger Woods har opererats – igen

Tiger Woods som fyller 50 år i december, har opererats i ländryggen och fått en konstgjord disk inopererad.
”Jag valde att få min disk utbytt i går och jag vet redan att det är ett bra val för min hälsa och min rygg”, säger Woods i ett uttalande om operationen som gjordes i fredags.
Någon tidsplan för när han kan återvända till golfbanan finns inte. Tiger Woods har varit borta sedan British Open förra året.
Tiger Woods har vunnit 15 majortitlar – näst flest i historien efter Jack Nicklaus 18 – och tagit sammanlagt 82 segrar på USA-touren, den senare noteringen är delat rekord med Sam Snead.