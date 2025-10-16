Mondo skickar stöd till Frida Karlsson: "Folk förstår inte"

Vardagen för elitidrottare kan vara utmanande. Nu stöttar Mondo Duplantis den svenska längdskidåkaren Frida Karlsson, som i september talade ut om sin träningsvardag i sociala medier.

I september gick Frida Karlsson ut med ett inlägg på sociala medier som skapade reaktioner.

Riskerar att tappa det lekfulla i idrotten

På Instagram gick Karlsson ut med ett inlägg som långt beskrev om risken att tappa det roliga i idrotten.

Hon påpekade då att följa träningsprogram, forskningar och tester gör att det oförutsägbara i idrotten kan försvinna.

Får medhåll av Mondo Duplantis

I en intervju med Expressen kommenterade Mondo Duplantis de uttalanden Karlsson gjorde under föregående månad.

– Ja, jag håller med Frida! Och jag tror att jag är ett väldigt bra exempel på att man kan ha ett liv vid sidan av sin idrott och ändå vara bra på den.

Även Duplantis vill betona vikten av glädjen i idrotten.



– Folk förstår inte hur mycket det hjälper ens prestation när man är glad och har balans i livet. Inte bara träna på stenhårt och följa ett schema. Det är ingen fördel att vara en robot.

Mondo Duplantis. Foto: Stella Pictures

"Jag försöker alltid göra saker som ger mig glädje"

Trots att Karlsson och Duplantis är världsmästare i sina respektive idrotter ser de båda en stor fördel i att ha ett rofyllt privatliv, som de i sin tur anpassar sina träningsscheman efter.