Mondo försäger sig om bröllopet – till Desirés förvåning

Mondo Duplantis och Desiré Inglander ska gifta sig nästa år. Sedan paret gick ut med att de hade förlovat sig har fler och fler detaljer om den kommande vigseln smugit fram.

Mondo Duplantis och Desiré Inglander syns och hörs i flera olika sammanhang, nu i samband med att en Mondo-tavla avtäcktes på Arlanda.

Mondo och Desiré ska gifta sig

I samband med avtäckningen på Arlanda kommenterade paret, i en intervju med Aftonbladet, det kommande bröllopet.

– Jag tror att vi har koll på planerna var vi ska och allting. Vi ska gifta oss nästa år så vi har fortfarande lite tid, men det går snabbt. Om det är juni spelar ingen roll, det är mycket man måste planera och sådant.

Var paret ska gifta sig var ännu inte känt, men Duplantis tvekade inte på att dela med sig av vart bröllopet ska äga rum.

– Nej, planen är faktiskt att det är i Frankrike. Det blir någonstans i mitten för alla mina amerikaner och alla våra svenska familjer och vänner. Så blir det.

Desiré Inglander och Mondo Duplantis. Foto: Stella Pictures

Desirés förvåning: "Svarade han på den?"

Som tidigare nämnt var det inte känt för allmänheten att bröllopet skulle äga rum i Frankrike – och så kanske det borde förbli, om man frågar Mondos blivande fru, Desiré.

Annons

– Inte ännu. Svarade han på den?

Desirè Inglander. Foto: Jessica Gow/TT

Fler bröllopsdetaljer

Enligt inlägg på Inglanders Tiktok ska paret ha spikat datumet. Dessutom ska det vara bestämt att de båda väljer att ta Duplantis som efternamn.