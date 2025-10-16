Nyheter24
Annons
Sport /Armand Duplantis

Mondo försäger sig om bröllopet – till Desirés förvåning

Publicerad: 16 okt. 2025, kl. 18:24
Mondo Duplantis och Desiré Inglander
Mondo och Desiré ska gifta sig i sommar. Foto: Stella Pictures

Mondo Duplantis och Desiré Inglander ska gifta sig nästa år. Sedan paret gick ut med att de hade förlovat sig har fler och fler detaljer om den kommande vigseln smugit fram.

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämnen:

Armand Duplantis, Desiré Inglander

Mondo Duplantis och Desiré Inglander syns och hörs i flera olika sammanhang, nu i samband med att en Mondo-tavla avtäcktes på Arlanda.

Mondo och Desiré ska gifta sig

I samband med avtäckningen på Arlanda kommenterade paret, i en intervju med Aftonbladet, det kommande bröllopet.

Google SubscribeMissa inget viktigt, följ oss på Google

– Jag tror att vi har koll på planerna var vi ska och allting. Vi ska gifta oss nästa år så vi har fortfarande lite tid, men det går snabbt. Om det är juni spelar ingen roll, det är mycket man måste planera och sådant.

Var paret ska gifta sig var ännu inte känt, men Duplantis tvekade inte på att dela med sig av vart bröllopet ska äga rum.

– Nej, planen är faktiskt att det är i Frankrike. Det blir någonstans i mitten för alla mina amerikaner och alla våra svenska familjer och vänner. Så blir det.

LÄS MER: Därför tävlar Mondo för Sverige – och inte USA: “Pengafråga”

Desiré Inglander och Mondo Duplantis. Foto: Stella Pictures

Desirés förvåning: "Svarade han på den?"

Som tidigare nämnt var det inte känt för allmänheten att bröllopet skulle äga rum i Frankrike – och så kanske det borde förbli, om man frågar Mondos blivande fru, Desiré.

Annons

– Inte ännu. Svarade han på den?

LÄS MER: Enorma summan – det har Mondo tjänat på alla världsrekord

Desirè Inglander. Foto: Jessica Gow/TT

Fler bröllopsdetaljer 

Enligt inlägg på Inglanders Tiktok ska paret ha spikat datumet. Dessutom ska det vara bestämt att de båda väljer att ta Duplantis som efternamn.

Utöver det var Inglander ute på Tiktok och frågade om hjälp och råd när det kom till bröllopsklänningen.

LÄS MER: Desiré ändrar Mondos smeknamn: "Min egna..."

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
18:24
Sport

Mondo försäger sig om bröllopet – till Desirés förvåning

Idag
17:46
Sport

Sverige klart för EM-kvartsfinal

Idag
17:30
Sport

Svenssons sågning: ”Vill de spela för landslaget?”

Idag
16:55
Sport

Edberg stöttar kuppförsöket: "Otroligt positivt"

Idag
16:24
Sport

Uppgifter: Förbundet i förhandling med Potter

Idag
15:25
Sport

Huvudsponsor lämnar Elitfotboll dam

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons