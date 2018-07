5 saker om Harry Kane som du förmodligen INTE hade koll på

I VM-tider har England inte varit någon favorit på många, många år. Men i årets upplaga av den prestigefyllda turneringen har engelsmännen fått nytt hopp att kunna ta hem titeln de inte fått äga sedan 1966.

Varför? Ja – allt beror kanske inte på, men mycket i alla fall, deras nya lagkapten Harry Kane. Anfallaren leder nämligen skytteligan och har, i skrivande stund, rakat in hela 5 strutar.

Harry Kane under fotbolls-VM. Bild: Antonio Calanni AP/TT

De tre lejonen, som Englands landslag kallas, drömmer om att få lyfta bucklan framför miljontals av suktande engelska fans. Och även hos supportrarna är mantrat solklart:



Football is coming home.

Men låt oss tala lite om underbarnet Harry Kane. Vi på Nyheter24 har listat fem saker som du förmodligen inte visste om honom.

1. Blivit tränad av Beckham själv

David Beckham. Bildrättigheter: Camay Sungu AP/AP

Minns ni David Beckham? Klart ni gör!



Kan det vara så att Harry Kane har lärt sig att skruva den som Beckham, av just Beckham själv? Ja – det kan vi aldrig vara säkra på. Däremot så vet vi att han en gång i tiden har deltagit i David Beckhams fotbollsakademi, enligt AS.



Wow.

2. Kunde ha blivit en Arsenal-legend



Harry Kane uppklädd till Fredrik Ljungberg. Bild: Twitter

Över läktaren på Wembley och tidigare på White Hart Lane, rest in peace, brukar ramsan "He's one of our own" gå varm bland Tottenhamsupportrarna. Men visste du att det höll på att en helt annan klubbadress för Harry Kane?



Nämligen hos deras värsta fiende, Arsenal.

Kane berättar i en intervju med The Players Tribune att han tidigare hade spelat i Arsenals akademi, men redan som 8-åring(!) fått leta sig till en ny klubb. Något som han senare i karriären använt som motivation för att lyckas.

– Jag spelade för Arsenal, jag var som en katt bland hermeliner så att säga, men det var trots allt en fantastisk möjlighet jag hade, säger Kane och fortsätter.

– Så en dag när jag var åtta år gammal och promenerade till parken med min farsa. Då sa han, helt plötsligt: "Jag behöver berätta något för dig".

– "Vad då?", svarade jag.

– "Ja, Harry... Arsenal har släppt dig från laget.

Han fortsätter att berätta att han inte riktigt visste vad han kände när nyheten släpptes. Men en sak var säker: Han och hans far var bestämda, de skulle arbeta hårdare och hitta en ny klubb.

Well done Harry, som Hagrid skulle ha sagt.

3. Spelat tillsammans med Jamie Vardy



Jamie Vardy kramar om Harry Kane. Bild: Mindaugas Kulbis AP/TT

Ja Kane har kanske inte haft världens rakaste väg till toppen. Utan den har präglats av utlåningar och spela på annat håll innan han, till slut, slog igenom hos Tottenham.

Visste du till exempel att han, under en sejour i Leicester, spelade tillsammans med den hyllade anfallaren Jamie Vardy? De kanske lärde varandra en hel del trick.

4. Han gillar NFL och Quarterbacken Tom Brady

Tom Brady under match. Bild: Mark Humphrey AP/TT

Eller ja – gillar och gillar. Kane berättar i The Players Tribune att han, under en period, var väldigt inne i NFL-scenen och rätt så insatt. En dag så snubblade Kane över en dokumentärfilm om den populäre quarterbacken Tom Brady och de sex andra spelarna som valdes före honom i NFL-draften. Så här beskriver han det hela:



– Det visar sig att Tom Brady blev vald som 199:e person i draften. Föreställ er det. Jag blev helt ställd – men på ett bra sätt, säger Kane och fortsätter:

– Alla tvivlade på Tom under hans liv. Till och med när han började spela på college så försökte tränarna att byta ut honom mot en annan quarterback.

Kane tyckte att det var lustigt. För Tom såg ut som en helt vanlig människa helt enkelt, medan en tränare påpekade att Brady minsann såg ut som att han aldrig lyft en vikt i hela sitt liv. Kane kände igen sig i det hela.

– Han påminde om mig själv. Folk brukade ha samma tankar om mig. "Ja, han ser inte ut som en ordentlig anfallare".

5. Har fått en låt tillägnad av sig av Håkan Hellström



Håkan Hellström på turné. Bild: Adam Ihse TT/TT

"Har någon hört nått om Harry Kane? Det var år sen vi var små". Ni kanske har gått runt och trott att det var Hurricane han sjöng om, men icket. Håkan sjöng självfallet om Harry Kane. I alla fall om vi skulle tro fotbollssajten 101Greatgoals.

Det var nämligen något som de skämtade lite om när de skrev ett blogginlägg för ett par år sedan, att Håkan Hellströms låt "Hurricane" egentligen handlade om Harry Kane. Eller ja – vi hoppas i alla fall att de skämtade om det.

Hur som haver så blev nyheten en viral succé och Håkan Hellström är nu en ambassadör för många Tottenham-supportrar runt om i England och i Sverige för den delen.

