Just Cause 4 är det fjärde spelet i Just Cause-serien. Spelet är uppföljaren till Just Cause 3 som kom 2015. Men vad kan vi egentligen förvänta oss av spelet som så många längtar efter? Här är allt du behöver veta om Just Cause 4.

Handling

Just Cause 4 produceras av Avalanche Studios och lanseras av Square Enix. Som i tidigare spel så får vi följa agenten Rico Rodriguez när han tar sig till det påhittade landet Solis. I spelet möter vi flera olika faror där det främsta motståndet är en privatarme, kallad Black Hand, som leds av Gabriella Morales. Morales som är en ny karaktär medan Black Hand synts till i tidigare spel.

Likt tidigare Just Cause-spel så får du vara med om en fartfylld resa där du möter dina fiender i de mest kaosartade förhållanden du kan tänka dig.

Nya tillägg

I Just Cause 4 hittar vi även en del nya tillägg som gör spelet ännu bättre och roligare, vilket IGN har uppmärksammat tidigare. Eller vad sägs om dubbla avfyringsmöjligheter, svårare motståndare, föränderliga miljöer och nya tillägg till dina fordon.

Dubbla avfyringsmöjligheter

I spelet så kommer du få möjlighet att avfyra dina vapen på ett helt nytt sätt. De nya avfyringsmöjligheterna ger dig chansen att avfyra dina vapen på två motståndare samtidigt.

Svårare motståndare

Rico Rodriguez har blivit allt bättre i den nya versionen, så självklart har dina motståndare också blivit det. Räkna med hårda kamper varje gång du ger dig ut för att möta "Black Hand" öga mot öga.

Föränderliga miljöer



I tidigare Just Cause har det främst varit en och samma miljö i spelet, men med de nu föränderliga miljöerna så möter vi alla olika element vilket ger en känsla av verklighet.

Nya tillägg till fordon

Fordonen som du kan använda i spelet har nu mängder av nya tillägg vilket ger dig möjlighet att göra det mest galna uppsåten och experimenten.

När finns det tillgängligt?

Just Cause 4 finns tillgängligt från och med den fjärde december 2018, så det passar ju perfekt att ge bort i julklapp till någon som du tycker om eller varför inte önska dig det själv?

