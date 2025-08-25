Varning inför pensionen: De kan tvingas jobba nio år längre

En ny undersökning, som genomförts av banken SEB, har resulterat i att man flaggar för en stor förändring som lär bli verklighet för framtidens pensionärer.

Får många är pensionen en efterlängtad höjdpunkt i livet. Andra suktar betydligt mindre efter att åldras och sedan avsluta det aktiva yrkeslivet vilket har fått många att istället fortsätta jobba. De som gör det blir då jobbonärer – en ökande trend i Sverige.

Rekordstort pensionsgap väntar många svenskar

Att kombinera jobb och pensionsuttag är fördelaktigt av flera anledningar. Utöver ett aktivt och socialt liv fortsätter man dessutom tjäna in pengar till den totala pensionen så länge man jobbar. Under tiden du tar ut pension och får lön så får du också en stadig inkomst varje månad.

De som däremot har en bit kvar till pensionen riskerar att hamna i en verklighet där den önskade pensionsåldern inte är densamma som den faktiska.

Den svenska storbanken SEB redogör nämligen att ett rekordstort pensionsgap hotar många nuvarande ungdomars framtid.

”Det råder ett rekordstort gap mellan förväntad och önskad pension bland unga vuxna i Sverige. Skillnaden har dessutom ökat drastiskt de senaste åren. Unga agerar på gapet och drygt hälften har påbörjat ett pensionssparande, kanske med förhoppningen att kunna gå i pension före 70-årsdagen”, skriver de i ett pressmeddelande.

Därför väntas pensionsåldern vara högre

Enligt en undersökning banken genomfört visar det sig att dagens unga vuxna i stor utsträckning förväntar sig att kunna gå i pension vid 72 års ålder, men den önskade åldern är 63 år.

Gapet på nio år är det största mellan den förväntade och önskade pensionsåldern som uppmätts sedan man började genomföra liknande undersökningar 2008.

Enligt banken är det dock enkelt att förstå varför gapet för de unga ser ut som det gör.