Zlatan Ibrahimović​ öppnar dörrarna för en karriär i Hollywood

Zlatan Ibrahimović har som vi vet en ny hemmaplan, nämligen Los Angeles. Nöjesjournalisten och författaren Jan Gradvall har träffat fotbollsstjärnan för att kolla läget inför stipendiet "Number 10", som snart ska delas ut för andra gången.

"Det spelar ingen roll vem man är"

Stipendiet är på en miljon kronor, som Zlatan Ibrahimović, Volvo Car Sverige och Svenska Fotbollförbundet står bakom. Zlatan berättar i intervjun att vem som helst som gör skillnad för fotbollsvärlden kan få stipendiet.

– Det spelar ingen roll vem man är. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån. Och tjej, kille grupp, spelar ingen roll. Det går att tar det vidare och göra det bättre vart du än kommer ifrån, säger han.

Ge aldrig upp

Vad det än gäller så ger Zlatan alltid allt. Han menar att vad man än vill ska man aldrig ge upp förrän man klarat det man har som mål.

– Jag tror det mentala är 50 procent och det du gör inom allt. Och folk runt omkring dig som ger dig positiv energi och tror på det du gör. Aldrig ge upp. Du ska aldrig ge upp. För den dagen du ger upp, du gör dig själv missnöjd, vilket aldrig får hända, säger han i intervjun.



Kanske är det en av anledningarna till att han öppnar dörren för en filmkarriär? Men det är ingen statist-roll som gäller då. För det menar Zlatan inte är "på riktigt".

Zlatan kan tänka sig att vara med i en film. Bildkälla: Faksimil Youtube Number 10, Volvo Car Sverige och Svenska Fotbollförbundet.

Los Angeles – filmernas huvudstad

Ja, för det är när Jan Gradvall poängterar att de sitter i Los Angeles, filmernas huvudstad. Undrar han om Zlatan skulle ta chansen, om han fick hoppa in och spela mördare eller något annat i en film.



Svaret får oss att trilla av stolen:

– Varför inte? Men det måste va på riktigt. Det kan inte vara någon statist eller vad man säger, bakgrunden som bara ska stå där eller svepa förbi. Nej va fan det är inte på riktigt, säger Zlatan.

Om självaste Zlatan Ibrahimović ska göra filmdebut så ska det vara på riktigt.

Han fortsätter:

– The good guy or the bad guy, spelar ingen roll. Eller the ugly guy. Den kan vi också komma in i. Så det spelar ingen roll. Gillar man det inte efteråt då har man i alla fall testat.

Så nu håller vi alla tummar för att vi får se honom i nästa långfilm på bioduken!

Se Zlatans hela svar på frågan i spelaren ovan.

