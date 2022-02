1) Natalie Geisenberger, Tyskland, 3.53,454, 2) Anna Berreiter, do, +0,493, 3) Tatjana Ivanova, Ryska olympiska kommitténs lag, +1,053, 4) Madeleine Egle, Österrike, +1,355, 5) Hannah Prock, do, +1,370, 6) Lisa Schulte, do, +1,431, 7) Julia Taubitz, Tyskland, +1,979, 8) Eliza Tiruma, Lettland, +1,987, 9) Natalie Maag, Schweiz, +2,486, 10) Andrea Voetter, Italien, +2,523, 11) Kendija Aparjode, Lettland, +2,685, 12) Ashley Farquharson, USA, +2,953, 13) Verena Hofer, Italien, +3,088, 14) Trinity Ellis, Kanada, +3,410, 15) Nina Zoeggeler, Italien, +3,530, 16) Natalie Corless, Kanada, +3,801, 17) Makena Hodgson, do, +4,082, 18) Elina Ieva Vitola, Lettland, +4,697, 19) Frisch Aileen Christina, Sydkorea, +6,830, 20) Tove Kohala, Sverige, +7,619.

