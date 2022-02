Folkfest när Växjö vände och vann

Det blev folkfest och livat på läktarna under Växjös första hemmamatch sedan restriktionerna försvann.Storpubliken fick uppleva en SHL-match som innehöll det mesta.Kanske inte perfekt, men en vinst är en vinst, sade Växjös nye målvakt Emil Larmi till C More efter segern med 3–2, efter straffar, mot Brynäs.

Redan efter en minuts spel tilldömdes Brynäs Dmytro Timashov matchstraff för en huvudtackling på Joel Kellman. Växjöspelaren var dock tillbaka i spel redan innan den inledande perioden var över. — Det var bara lite tänder som rök, annars är det lugnt, sade förre Brynässpelaren Kellman i en pausintervju med C More. Situationen ledde till fem minuters spel i numerärt överläge för Växjö, en chans som smålänningarna använde till att uträtta i princip ingenting av värde. Torkan på resultattavlan höll i sig i nästan två perioder. Brynäs vann pucken vid offensiv blålinje, tog den till mål och i tumultet där lyckades Oula Palve peta in trissan bakom Växjös debuterande målvakt Emil Larmi. Säsongens räddning? Brynäs ledningsmål satte fart även på Växjö. Bara 34 sekunder senare kvitterade backen Hardy Häman Aktell. I inledningen av den tredje perioden fick Brynäs Nicklas Danielsson en lysande målchans, men då stod nye finländaren Emil Larmi för den parad som borde kunna utses till säsongens räddning i arenan i Växjö. Några minuter senare spelade Brynäs powerplay och den gången kunde inte Larmi stoppa Gävlelaget. Greg Scotts styrning, 7.45 in i den tredje perioden, betydde ny ledning för gästerna. Med 4.48 kvar av den tredje perioden drog Växjös Peter Andersson på sig ett matchstraff och Brynäs fick spela fem minuter i powerplay. Ridå för hemmalaget? Krävdes straffar Nej, inte alls. Dels höll Växjö tätt under fem minuters spel i boxplay, dels kvitterade backen Arvid Lundberg vilket tog matchen till förlängning. 5 217 åskådare på läktarplats verkade inte se någon ände på dramatiken. Det blev straffläggning och där såg Joel Kellman till att Växjö lämnade matchen med två poäng.