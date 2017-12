Kardashians julkort är här – men det saknas en person

Det var på sociala medier som Kim Kardashian delade med sig av familjens årliga julkort. På kortet ser vi nästan alla kvinnor i familjen posera väldigt stylish med deras barn.

Men vart är Kylie?









Det är frågan alla ställer sig.

Det har länge ryktats att Kylie Jenner är gravid men inga konkreta svar har kommit från profilen. Nu spekulerar folk hejvilt på sociala medier och menar på att Kylie kanske redan har fött sitt barn. Hmm.

Vore inte det något?

Kylie Jenner. Bild: TT/AP



Så här lyder några av kommentarerna på twitter:



"If tomorrow’s doesn’t have Kylie and a baby bump I’m done" skriver en person.

"Okay, Kylie is definitely pregnant" skriver en annan.

Ja, ni förstår själva – det har blivit väldigt stor uppståndelse över årets julkort.

Så vad tror ni, har det blivit babylycka för Kylie i dagarna?

