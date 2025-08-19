Vi vet att musik påverkar humöret, men påverkar den hälsan? Nya studier antyder något intressant – resultatet kanske förvånar dig.

Det finns en del saker som kan påverka oss både känslomässigt och psykiskt.

Som att lugna sinnet, lyfta humöret och ge tröst i svåra tider. Men det är först nyligen som forskare har riktat fokuset till något särskilt, nämligen musik.

Ny forskning visar att musik kan förändra vår mikrobiella balans, och därigenom vår hälsa. I synnerhet Mozarts klassiska musik verkar ha en särskilt positiv effekt på mikroorganismerna i kroppen.

Hur fungerar det och vad betyder det egentligen för oss?

Oväntat samband mellan musik och mikrober

Flera forskargrupper i Kina har undersökt hur musik påverkar tarmfloran hos möss. I deras studier spelades Mozarts lugna, harmoniska stycken som Flöjtkvartett i D-dur och Sonata för två pianon i D-dur för mössen.

Resultatet var tydligt: mängden goda bakterier, som Lactobacillus, ökade markant, medan antalet skadliga bakterier minskade. Dessa förändringar bidrog till en bättre surhetsbalans i tarmen, vilket i sin tur skyddade mössen från infektioner som salmonella.

Intressant nog visade en annan studie att vitt brus hade motsatt effekt och snarare försämrade tarmfloran. Det verkar som att musikens struktur och harmoni är avgörande för den positiva påverkan.

Frigör dopamin och minskar stress

Idén att musik kan påverka hälsan är långt ifrån ny. Redan för flera hundra år sedan ansåg filosofer som Aristoteles och Sokrates att musik kan påverka känslor och sinnesstämning.

Den nya forskningen visar att musikens effekt inte bara handlar om våra känslor eller hjärnans kemi – som frigörande av dopamin eller minskning av stresshormonet kortisol, utan också om hur musiken påverkar våra mikrober direkt eller indirekt.

Genom att lugna kroppen och minska stress kan musik skapa en miljö där gynnsamma mikrober får möjlighet att frodas.

Så påverkas människor av musik

Även om majoriteten av studierna gjorts på djur, finns nu också forskning som undersöker musikens effekter på människors mikrobiom. En spansk studie undersökte munfloran hos individer med åldersrelaterade kognitiva störningar och hos friska personer.

Resultatet visade att musik, inklusive Mozarts och Vivaldis verk, minskade mängden av vissa bakterier kopplade till neuroinflammation och Alzheimers sjukdom.

Det är fortfarande tidigt att dra några säkra, men detta antyder att musik kan spela en roll även i mänsklig hälsa genom att påverka mikrobiomet, skriver Psyckology Today.

Framtidens nya medicin?

Så, är musiken framtidens nya medicin? Kanske. Forskarnas långsiktiga mål är att utforska hur musik kan användas för att förbättra hälsan hos både djur och människor.

Påverkar musiken mikroberna direkt, eller sker effekten via kroppen stress- och immunsystem?

Oavsett mekanism är det tydligt att musik, speciellt Mozart inte bara är till för njutning – den kan också vara en viktig del av vår hälsa, enligt en indisk studie.