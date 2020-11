Fynda dina favoriter från Lumene under Black Friday

Lumene har grymma erbjudanden under Black Friday och listan på produkter kan göras lång. Vi har gjort det enkelt för dig och handplockat några av våra favoriter från Lumene – och självklart med den bästa rabatten.

Valo Glow Boost Serum – 30% rabatt

Unna dig ett härligt serum på Black Friday! Detta lystergivande serum med C-vitamin livar upp vilken trött och glåmig hy som helst. Innehåller rent nordiskt källvatten och fuktighetsbevarande hyaluronsyror. Du hittar det på hela 30% rabatt hos MEDS. Klicka hem det här!



Nordic Hydra Overnight Cream – 25% rabatt

Om du är på jakt efter en riktig fuktbomb till nattkräm så är det den här du ska slå till på! En härlig och intensivt återfuktande nattkräm berikad med sheasmör, arktiskt källvatten och naturlig björkskav. Passa på att klippa till under Black Friday – 25% rabatt hos KICKS. Köp här



Natural Glow Fluid Foundation – 50% rabatt

Passa på att uppdatera sminklådan under Black Friday! Lumenes flytande foundation ger ett perfekt naturligt resultat med naturlig lyster. Innehåller även SPF-20 som skyddar mot skadliga UVB-strålar. Fynda den för hela 50% rabatt hos MEDS. Klicka hem den här!



CC Color Correction Cream – 30% rabatt

Nu kan du äntligen fynda Lumenes hyllade och populära CC-cream. Ger en medeltäckning och jämnar ut hudens ojämna ton och rodnad. Innehåller SPF-20 för att skydda mot solens skadliga strålar. Finns i sex olika nyanser. 30% rabatt under Black Friday! Klicka hem din CC-cream här



Arctic Aqua Foaming Cleanser – 30% rabatt

Under Black Friday kan du fynda Lumenes foaming cleanser för 30% rabatt. En ansiktsrengöring som ger ett mjukt skum. Den är dessutom tvålfri och pH-vänlig. En mild men effektiv ansiktsrengöring. Köp den här



Valo Arctic Berry Oil Cocktail – 30% rabatt

Denna färgsprakande skapelse är en lystergivande tvåfasig sammansättning. Berikad på vitaminerna C, A-prekursor, B3, B5, E samt antioxidanter och essentiella omega-fettsyror. En riktig energibomb för huden med andra ord. Klicka hem den för 30% rabatt under Black Friday. Du hittar den här!



Midsummer Glow Self-tan Drops – 30% rabatt

Ge dig själv en fräsch och solkysst look! Dessa koncentrerade brun-utan-sol droppar blandar du med din vanliga dag- eller nattkräm. Ger huden en gradvis solbränd look utan den typiska brun utan sol-doften. Perfekt att unna dig själv en härlig "bränna" nu under de mörkaste månaderna. Spara 30% under Black Friday. Köp den här!



Source Pure Dew Drops Eye Gel – 30% rabatt

Om du är en flitig användare av ögonkräm så måste du bara testa den här från Lumene! En lätt ögongel med provitamin B5 som vårdar huden runt ögonen. Den både minskar påsar under ögonen och reducerar mörka ringar. Förvara den i kylen för extra uppiggande effekt! Här hittar du den för 30% rabatt under Black Friday!



Invisible Illumination Instant Illuminizer Shimmering Dusk – 30% rabatt

Sist ut – en fjäderlätt strålande highlighter. Vem behöver inte lite extra glow under vinterhalvåret? Denna flytande highlighter återskapar hudens naturliga, friska lyster. Använd den direkt i ansiktet eller ha den som ett sista steg i din makeup för lite extra glow! Under Black Friday kan du fynda den för 30% rabatt. Köp den här!



*Priserna kan komma att förändras under veckans gång