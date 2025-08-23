Nyheter24
Nyheter /Teknik /Android

Android? Undvik att spåras – gör så här

Publicerad: 23 aug. 2025, kl. 18:00
En kvinna med en mobiltelefon och en skärm på en Android.
Har du en Android? Foto: Pexels

Känns det som din mobil vet vad du gör och var du är? Så här gör du för att få stänga av platstjänster i din Android.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Våra mobiltelefoner är skickliga på att spåra vilka platser vi rör oss på, vilket kan vara en fördel i många fall.

Det gör att appar för kollektivtrafik och resor, eller rättare sagt alla karttjänster fungerar. Det gör också att Google kan leverera platsbaserade resultat, om du letar efter godaste pizzan, bästa frisören eller billigaste mataffären i din närhet. 

Men är du trött på att det känns som att din mobil vet precis vad du gör och gillar? Då finns sätt för att undvika att din Android samlar platsinformation om dig, vilket PC för alla tidigare skrivit om.

Stäng av platstjänster på din mobil

Under Inställningar - Plats i din Android, finns det en hel del inställningar du kan "stänga av". 

Börja med att avaktivera "Använd plats". Det gör du under Inställningar - Plats 

Skärmavbild: Nyheter24
Skärmavbild: Nyheter24

Begränsa appar i mobilen 

Nästa steg är att begränsa dina appar. Det gör du under Inställningar - Plats - Appars platsåtkomst. 

Där kan du välja "Tillåts bara vid användning" eller "Tillåts inte". 

Nu är du på god väg.  

Sista steget är att stänga av Wifi-sökning och Bluetooth-sökning, och det gör du under Inställningar - Plats - Platstjänster

Du kan även stänga av Googles platsdelning och tidslinje, som även de ligger under Inställningar - Plats - Platstjänster.

Skärmavbild: Nyheter24
Skärmavbild: Nyheter24

Har du platstjänster påslaget på din mobil? 

Kommentarer

Senaste nytt
