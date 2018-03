Marcus Birro: Viktigt med självkritik på källkritikens dag

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det är lite rörande att etablera media fick för sig att just källkritik är av yttersta vikt sedan informationssamhället slog upp sina järnportar på vid gavel. Jag fortsätter hävda att den största anledningen till den uppsjö av så kallad alternativ media som nu finns, är etablerad medias delvisa haveri.

Med det skrivet. Det är livsviktigt att vara källkritisk. Det ÄR viktigt att skilja på så kallade fejkade nyheter och andra typer av nyheter.

Det som möjligen stinker lite i det här sammanhanget är hur etablerad media (som tappar i det mesta, läsare, förtroende, anseende men som fortfarande har pengarna) så gärna hävdar att det är endast etablerad media som står för de riktiga nyheterna och att det alltid är oetablerad media som ljuger, förtalar, smutskastar och fiskar i grumligt vatten.

Min teori är denna. Hade etablerad media skött sina åtaganden hade det inte funnits den här debatten idag. Hade etablerad media inte suttit i den politiskt korrekta båten och rott tillsammans, hade etablerad media tagit sitt oändligt viktiga arbete på allvar, så hade den oetablerade, alternativa mediala rörelsen inte varit så stark i Sverige.

All makt korrumperar. Särskilt sådan makt som under lång tid fått härja helt utan insyn, helt utan egentlig konkurrens. Media är makt. Media har under decennier dessutom varit en tämligen ohotad institution.

I decennier kunde statlig radio och teve och de stora tidningarna skriva vad de ville och låta bli att skriva vad de ville. Det fanns bara de. Nu är det inte så längre. Nu dikterar inte eliten verkligheten längre. Nu får människor i denna verklighet möjlighet att komma närmare sina mediala beslutsfattare, eller till och med bygga sig egna plattformar för att berätta SIN verklighet. Detta är naturligtvis av godo. Men med det skrivet är det också sant att den alternativa rörelsen måste hålla rent mot den bruna svansen, rasismen, kvinnohatet. Den delen av alternativ media är vedervärdig.

Det är också sant att när exempelvis #Metoo drog som en varm vind över landet så var de som första föll väldigt uppburna, välavlönade och stenhårt profilerande män som tog varje chans att framhäva sin egen solidariska förträfflighet, sin egen goda kvinnosyn, sin fantastiska anti-rasism. Det var de som föll först och det var de som föll hårdast.

Några gram ödmjukhet hade inte skadat när nu etablerad media rider ut på sin vita springare och hävdar att det just är deras rapportering som är den enda att verkligen lita på. Det är helt enkelt inte sant.

Eftersom etablerad media känt sig trängda kör man stenhårt på tanken att det är dom som står för allt som är seriöst och alla andra är mörkermän med rasistiska agendor. Det där är ett hutlöst fegt kort att spela ut. Det finns alternativ media som arbetar stenhårt med källkritik. Det finns etablerad media som inte gör det. Ungefär som den mediala eliten har fungerat i alla dessa år med andra ord.

Källkritik ÄR extremt viktigt. Lika viktigt för varje redaktion med självaktning, borde rannsakan, ödmjukhet, eget granskande, mod att skriva om sådant som kollegor och chefer inte håller med om, våga bygga broar istället för att bränna dem.

Varje redaktion med självaktning borde premiera ett brett prisma av olika röster, av ingångar, av infallsvinklar, av sätt att se på världen.



Marcus Birro,

Författare