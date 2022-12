"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Under julhelgen ökar konsumtionen av alkohol. Samtidigt vet vi att var femte barn i Sverige har minst en förälder med alkoholproblem. Vi har egen erfarenhet av missbruk och vet hur obehaget och otryggheten hos barn växer runt alkoholiserade vuxna.

Vi vet att det inte går att uppmana alla som firar julhelgen tillsammans med barn – att avstå från alkohol, men hoppas ni kan ta några minuter och reflektera över barnens perspektiv.

Andelen vuxna som själva uppgav riskkonsumtion av alkohol uppgick i den senaste CAN-mätningen till 15 procent. Det är vanligare bland män än kvinnor men drygt var tionde kvinna i Sverige har i dag en alkoholkonsumtion som definieras som riskbruk.

De flesta har inte grava problem än utan dricker mer eller mindre i det tysta, bakom stängda dörrar. Detta oroar oss inför den stundande julhelgen då vi vet att alkoholkonsumtionen går upp.

Många barn går inte med pirr i magen inför julafton utan magont.

Det behöver inte handla om höga nivåer av alkohol för att barn ska känna otrygghet, det räcker med att de som står för barnets trygghet inte beter sig som vanligt.

430 000 barn, har någon gång under uppväxten minst en förälder med alkoholproblem enligt skattningar från CAN. Det är var femte barn. 75 procent av dessa barn uppger att de påverkats negativt eller mycket negativt av detta.

Barn som växer upp med alkoholmissbruk i familjen lever under en hög stress och otrygghet och utvecklar därför ofta problem med ångest, oro och depression. Vuxna som växt upp med en alkoholiserad förälder uppvisar samma psykiska problem. Alkohol är en stor anledning till att Sverige spenderar 30 miljarder på psykisk ohälsa.

Jag är före detta alkoholist och har varit med och grundat appen Cairy som hjälper människor att ta sig ur sitt beroende tillsammans med andra. Min vändning kom när jag insåg att jag faktiskt skadade de jag älskade mest i hela världen – mina barn och min livspartner.

Det gick till och med så långt för mig att jag körde rattfull med ena dottern i bilen.

Jag förstod inte innan att jag skadade någon annan än mig själv eftersom jag aldrig var exempelvis aggressiv utan bara full och glad. Jag skötte företag, hus och familj. Men var djupt nere i ett mörker. Jag anser att när du är i ett alkoholmissbruk har du ett för snävt perspektiv och det blir svårt att se vad du gör mot dina barn.

Därför hoppas jag med vårt nya initiativ 430000barn.se att föräldrar verkligen kan se vad de ställer till med utifrån barnets perspektiv. För att sedan kunna söka hjälp hos andra för att få till en förändring och ge barnen den största och bästa julklappen som går. Att bli nykter.

Min önskan är att andra vågar söka stöd innan de hamnar i samma situation som jag. Det är hela tanken med Cairy – att sänka tröskeln så lågt det bara går till att söka hjälp samt att personen kan vara helt anonym.

För den som dricker för mycket alkohol eller använder droger är missbruket inte det huvudsakliga problemet, det är snarare lösningen på deras grundproblem – att de av olika anledningar förlorat kontakten med sig själv och andra. Den som dricker för mycket eller använder droger försöker bara lösa sitt grundproblem men det finns mer konstruktiva och hållbara lösningar.

Innan vuxna förstår vad de ställer till med för barnen är det ingen ide att uppmana om en vit jul. Vi vet av egen erfarenhet hur utmanande och svårt det kan vara – men det går.

En gång var vi barnen som inte fick en vit jul eller så misslyckades vi med att ge våra egna barn en högtid att minnas med värme. Att sänka tröskeln för alla som vill söka hjälp med sin livsstilsförändring är därför vår hjärtefråga. Under julen utökar vi våra digitala stödmöten och under december månad är det gratis att använda vår app – Cairy. Ta steget och skriv under vår kampanj för en vit jul.

Vi uppmanar även alla vuxna i förskola, skola, på fritids och olika fritidsaktiviteter att informera alla barn om att de kan kontakta BRIS för stöd. Och vid misstanke om att barn far illa - gör en orosanmälan till Socialtjänsten.

Tillsammans kan vi ge alla barn en vit jul!

Andreas Haglund

Medgrundare för Cairy.app