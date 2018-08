Camilla Gervide: Till alla er som mår dåligt av Instagram

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Har du någon gång kommit på dig själv med att få en klump i magen när du skrollar igenom ditt Instagramflöde? Känt dig tråkig, ful, fattig, töntig, utan stil och misslyckad? Att ditt liv inte är någonting att ha?

Kanske följer du tjejer som Bianca Ingrosso, Janni Delér, Angelica Blick, Kenza Zouiten, Molly Rustas eller någon annan av alla de influencers i Sverige som har hundratusentals upp till över miljonen följare på sociala medier?



I så fall skulle jag vilja prata lite med dig och använda mig av en sak som Bianca skriver i sitt inlägg på Instagram.

You know us influencers never really get to enjoy a 100% vacation. Most of us actually work our hardest (with our social media= Instagram, blog, youtube & ongoing projects) on vacations. I’m not complaining cuz I love making content for u guys but it’s the reality.

Det vill säga: "Ni vet att vi influencer aldrig riktigt kan njuta till 100% av en semester va? De flesta av oss jobbar som allra hårdast under semestern/resor (med våra sociala medier = Instagram, blogg, Youtube & pågående projekt). Jag klagar inte eftersom jag älskar att skapa content till er med så ser verkligheten ut"

I’m not complaining cuz I love making content for u guys // Jag klagar inte eftersom jag älskar att skapa content till er.

Läs den här meningen ett par gånger. ”Skapa content”.

Innebörden av den är någonting att ta fasta på om du är en av dem som kände igen dig i beskrivningen här ovan.

Influencers SKAPAR det material vi sedan får se. Det är inte ögonblicksbilder från deras semestrar som de bränner av i farten. Det är bilder och/eller videos som de iscensätter i fabricerade scenarion genom att sätta sin egna semester på paus för att ta dessa bilder. Kalla dem ”fejkade bilder” om du så önskar men det är sanningen – och det är ingenting fel med det så länge man har det i åtanke.



Biancas semester ser förmodligen ut ungefär som din och min – den enda skillnaden är att vi aldrig får se bilder där ifrån eftersom detta innehåll inte skulle leda till 800 000 följare på Instagram och miljoner likes. Tro mig, i så fall skulle mina bilder från min Parisresa fått Instagram att krascha, men istället fick jag höra att jag såg ut som en tysk pensionärsturist på safari (någonting jag och M för övrigt skrattade gott åt).

Mina bilder var nämligen ögonblicksbilder från min semester – som för övrigt var MAGISK – och jag skulle tro att de ser ut ungefär som dina bilder från din semester, eller ditt liv.För vi sätter inte våra liv på paus för att ”skapa content”, vi är vårt eget content.

Det är ingenting fel med att skapa content, att bara visa upp flotta bilder med porslinshy, den perfekta solnedgången, balklänningar och stilettklackar så länge man inte glömmer bort att det är just det – SKAPAT content. Det är lika genuint, spontant och äkta som de här omslagen till tidningen Elle.

Lika lite som detta är en bild tagen i förbifarten på Meghan Markle när hon är på sightseeing på ett franskt torg så är bilden på Kim Kardashian inte heller resultatet av en konversation så som ”Okej, Kimmy! Det du har på dig duger gott och väl! Ställ dig me ryggen mot havet så knäpper jag en bild”. Inte heller är bilden på Charlize Theron tagen på ett poolparty när någon ropar hennes namn och hon tittar upp åt sidan.

Dessa omslag är resultatet av dagar av arbete, både före, under och efter att bilden är tagen och jag skulle inte bli överraskad om det tagits tusentals bilder för att få fram de här tre omslagen.



Lite så fungerar det även när influencers skapar content till sina kanaler och det är också därför VI inte ser ut som dem på våra semesterbilder. Jag vet inte med er, men jag trivs ganska bra med att se ut som att jag har semester när jag har semester.

Så ha det här i åtanke nästa gång de där tankarna sticker upp plytet och försöker få dig att känna dig misslyckad. Det är inte på riktigt! De är Instagrams version av Elle-omslag kan man säga.

Återigen, det är ingenting fel med att jobba som influencer men har man inte den här vetskapen med sig så finns risken att man slår på sig själv, känner sig dålig, ful eller töntig och kanske inte ens njuter av sin semester för att man känner att den är så misslyckad.

Det är inte dessa tjejers jobb att ”avslöja detta” men ändå önskar jag att de gjorde det. Och om inte avslöjar, kanske visa en ”behind the scences” någon gång ibland för att få bort den där bilden av att detta är på riktigt. Visa hur de här fotona kom till, hur lång tid det tog, hur många bilder som krävdes för att få till den rätta.



Ja, deras jobb är att skapa content, men jag önskar att de i egenskap av influencers också kunde visa verkligheten BAKOM dessa bilder.

Om det är någon gång jag ska använda uttrycket ”Var en storasyster på nätet” så är det nu. So there you have it…

Camilla Gervide,

Grundare av bloggbevakning.se