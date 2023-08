Då ska du aldrig dricka energidryck – därför kan det vara farligt

Influerarna KSI och Logan Paul har gjort viral succé med energidrycken Prime hos en publik som mestadels består av barn och ungdomar. Nu vill en senator i New York att drycken granskas av USA:s livsmedelsverk.

Hugo Rosas säljer av del av Clean Drink - här är prislappen

Clean Drink tar in en ny delägare. Detta kommer efter att bröderna bakom dryckesföretaget tidigare under våren framfört intresset av att ta in en samarbetspartner.