Hugo Rosas säljer av del av Clean Drink - här är prislappen

Clean Drink tar in en ny delägare. Detta kommer efter att bröderna bakom dryckesföretaget tidigare under våren framfört intresset av att ta in en samarbetspartner.

År 2015 grundades Clean Drink av bröderna Sebastian Kvissberg och Hugo Rosas. Funktionsdrycken, som erbjuds i ett brett sortiment av smaker, blev snabbt en framgång och har inte minst uppmärksammats på sociala medier, så som TikTok. Bland annat har företaget belönat tiktokare som visar företagets produkter och får över 5000 likes, med två flak av funktionsdrycken. – Ungdomar i dag skapar otroligt mycket 'content'. När vi lanserade den senaste smaken fick vi in 25 000 tävlingsbidrag, en otrolig siffra utan någon som helst egentlig marknadsföringsbudget, har Sebastian Kvissberg tidigare sagt till Dagens industri. Ny delägare Det är företaget Voxson Carl-L Eriksson AB som går in som ny delägare i Clean Drink. Priset landade på 15 miljoner kronor för 10 procent av företaget. Stefan Eriksson, Voxsons VD, ger en bild av processen som okomplicerad. – Vi hade inte jagat bolaget, utan vi fann varandra på omvägar och började prata. Så dök möjligheten till en investering upp. Det var en kort process. Gänget bakom Clean Drink brinner för det här och jag tror att de har en väldig potential att gå långt, säger Stefan Eriksson till Breakit. Utöver Clean Drink är även Voxson ägare i Tura Group, vilket är börsnoterat sedan augusti 2022. Clean Drinks VD, Sebastian Kvissberg tror att beslutet att ta in en partner nu kan leda till en expansion. – Vi är självklart otroligt glada och tacksamma att en partner som Stefan kommer in och tror på oss och vår resa. Det här gör att vi kan accelerera rejält. I Sverige har vi ju bara skrapat på ytan än så länge, säger Sebastian Kvissberg till Breakit. Läs mer: Så mycket tjänar Clean Drink-bröderna – imperiet omsätter 99 miljoner