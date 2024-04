Så lyckas du flippa bostäder för miljoner: "Du behöver en av tre saker..."

Maria Friström, 43, gick från fysioterapeut till kommunikatör i Silicon Valley. Men när hon var mitt uppe i karriären i det amerikanska tech-Meccat och jobbade 80-timmarsveckor bestämde hon sig för att ändra bana igen.

Hon började då helhjärtat satsa på att flippa bostäder – något hon delar med sig av på Instagram-kontot @marialovesrealestate och i den nya serien "Bostadsflipparna".

– Flipping är en fastighetsinvesteringsstrategi där en investerare köper en fastighet, vanligtvis till ett rabatterat pris, med avsikt att renovera eller förbättra den och sedan sälja den för en vinst, förklarar hon för Nyheter24.

Maria, 43, har flippat bostäder för 50 miljoner: "Frihet"

Kan vem som helst flippa bostäder?

Sedan dess har Maria Friström, som är född i finska Åbo men uppvuxen i Stockholm, flippat bostäder för drygt 50 miljoner kronor i både Finland och USA.

Men kan verkligen vem som helst flippa bostäder? Svaret är ja, enligt Friström.

– En behöver ju inte göra det ensam. Du behöver en av tre saker: Tid, pengar, eller kunskap. Med det du har kan du erbjuda värde åt en partner som besitter det du saknar.

– En bör också vara okej med att saker aldrig går exakt som man tänkt sig. Det vill säga vara okej med att inte ha full kontroll. Och redo att göra jobbet. Fastighetsinvestering är simple, but not easy. Det är inte lätta, snabba pengar. Men det absolut viktigaste är “daring to dare”.

Maria Friström. Foto: Niki Strbian

Maria Friströms råd till den som vill flippa

Till den som vill prova att flippa en bostad ger Maria Friström fem råd:

Bli jättebra på en skill som du kan erbjuda som mervärde till en erfaren fastighetsinvesterare gentemot att du får lära dig av hen. Till exempel hitta deals, bära saker, renovera, projektleda, redigera videos. Alla behöver sociala medier-hjälp these days. Utbilda dig. Läs böcker om fastighetsinvestering, till exempel "The book on flipping houses" och "The book on estimating rehab costs" av J. Scott, , "The millionaire real estate investor" och The one thing" av Gary Keller, "Retire early with real estate" av Chad Carson. Lyssna på podcasts så som "Fastighetsprinsen" och "Bigger pockets". Skriv en plan. Varför vill du börja investera eller flippa? Vad är du villig att göra för det? Hur är du villig att ändra dig och dina dagliga rutiner för att uppnå det? Vad är du inte villig att göra eller riskera? Spendera tid med människor som gör det du vill göra eller brinner för det du brinner för. Om du inte känner någon ännu: kan du starta en grupp som tillsammans vill lära sig? Dream big, start small. Se till att du har flera exitstrategier på din första deal. Om du inte får den såld, håller affärscaset för att behålla objektet på hyra? Korttidshyra?

Foto: Niki Strbian

Samtidigt betonar också Friström att det finns flera utmaningar när det kommer till flipping, då särskilt när det gäller faktorer som man inte har kontroll över.

– Som skiften i marknadsläget, politiska risker, kapitalrisker. Man måste vara okej med att fokusera på det en kan påverka.

