Maria, 43, har flippat bostäder för 50 miljoner: "Frihet"

Att sälja, köpa eller hyra bostad är något som de flesta gör ett relativt begränsat antal gånger under deras livstid. Men för Maria Friström, 43, har det blivit ett jobb.

Friström, som föddes i finska Åbo men som växte upp i Stockholm, ägnar sig nämligen åt "flipping" – något hon delar med sig av på Instagram-kontot @marialovesrealestate och i den nya serien "Bostadsflipparna".

– Flipping är en fastighetsinvesteringsstrategi där en investerare köper en fastighet, vanligtvis till ett rabatterat pris, med avsikt att renovera eller förbättra den och sedan sälja den för en vinst. Målet med house flipping är att köpa lågt, lägga till värde genom renoveringar eller uppgraderingar, och sedan sälja högt gärna inom en relativt kort tidsperiod, oftast inom månader, förklarar hon för Nyheter24 och fortsätter vidare:

– Lyckad house flipping kräver noggrann planering, kunskap om den lokala fastighetsmarknaden, renoveringsfärdigheter och förmågan att noggrant bedöma det potentiella återförsäljningsvärdet på fastigheten efter att förbättringar har gjorts.

Maria Friström: "Frihet att bestämma över min tid"

Maria Friström, som började som fysioterapeut men som senare jobbat med kommunikation i USA, genomförde sitt första flipping-projekt år 2015.

– Det var en villa jag köpte, utan att ha sett den, i Fort Collins i USA, berättar hon och konstaterar att hon tappat räkningen kring hur många bostäder hon flippat fram till i dag.



– Men sedan dess har jag varit med och köpt och sålt investeringsbostäder för cirka 50 miljoner kronor, i Finland och USA. Det mest omfattande projektet är ett byggprojekt där vi byggde sex hus i Texas. Vi köpte en tomt med ett rivfärdigt hus, och byggde sex hus till försäljning i dess ställe.



Det är dock inte pengarna som är den största utdelningen, enligt Friström.

– Det mest värdefulla fastighetsinvesteringen har gett mig, förutom betydelsefulla möten med människor, är friheten att bestämma över min tid. Det var därför jag började med det från första början.

Maria Friström är med i serien "Bostadsflipparna". Foto: Niki Strbian

Jobbade tidigare 80 timmar i veckan

År 2015 såg nämligen Maria Friströms dagar helt annorlunda ut. Hon gjorde karriär i Silicon Valley och arbetade i regel 80 timmar i veckan – något hon fick nog av en dag när hon, i bolagets massagerum, satt och pumpade bröstmjölk.

– När jag satt där med min hands free-setup och pumpade medan jag skrev mejl tänkte jag: Wait a minute... Jag betalar någon 20 000 kronor i månader för att ta hand om min fem månader gamla son. What am I doing?.

– Då hade jag köpt min första deal, men i den stunden bestämde jag mig för att aktivt eftersträva min frihet genom fastighetsinvesteringar.

Enligt Friström kunde en enskild flipping-deal ge henne pengar som motsvarade drygt tio års bruttolön när hon jobbade som fysioterapeut.

Rum i ett av Maria Friströms projekt före renovering. Foto: Martin Shield

Rummet efter renovering. Foto: Martin Shield

Maria Friström om vad flipping gett henne

Under åren då Maria Friström ägnat sig åt flipping har hon landat i att fastighetsinvesteringarna, för henne, handlar om två saker:

– Dels att bygga rikedom, och för mig betyder det att ha överflöd av det som är viktigast för en. För mig är det frihet att bestämma över min tid, hälsa, kärlek, kreativitet, och soulful connections.

– Dels att möjliggöra för andra. Att få skapa underbara hem, att ge jobb åt andra, att vara med och skapa deals som för andra framåt mot sina drömmar.

