Därför ska du aldrig ge din katt torrfoder – enligt veterinären

Det är väldigt individuellt vad kattägare väljer att mata sina katter med. Det finns kattägare som tycker om att ge sina katter både blötfoder och torrfoder, kattägare som endast ger sina katter torrfoder och så finns det kattägare som endast ger blötmat till sina katter.



Därför bör katter inte äta torrfoder

I dagarna gick veterinären Sara Molin ut på sin Instagram och förespråkade varför katter aldrig bör äta torrfoder.

Sara Molin arbetar som veterinär och har över 20 000 följare på sitt Instagramkonto. Där brukar hon dela med sig av fakta till djurägare och ha frågestunder där hon besvarar olika djurfrågor och dilemman.



Molins Instagraminlägg om katter och torrfoder blev snabbt omdiskuterat och fick över 1 000 gilla-markeringar och över 200 kommentarer.

Foto: Claudio Bresciani / TT

Torrfoder kam bidrar till övervikt hos katter

En av anledningarna till att Molin ansåg att katter aldrig bör äta torrfoder är på grund av det höga kolhydratinnehållet torrfoder har.

Hon menar att torrfoder inte är lämplig föda åt ett djur som är en strikt karnivor. Ett djur som är karnivor är ett djur som köttätare och livnär sig på att äta andra djur.

Hon skrev även att fetma hos katter ökat de senaste åren och en riskfaktor för övervikt bland annat är torrfoder. Hin hänvisade även till forskningsstudien: “Early-life risk factors identified for owner-reported feline overweight and obesity at around two years of age”, från 2017 som fått fram det resultatet.

“Att inte ge något torrfoder alls skyddar mot övervikt.”, skriver Molin bland annat på sin Instagram.



Katter som äter torrfoder har större risk att få diabetes

Hon hänvisade även till studien som Sveriges Lantbruksuniversitet gjort, där 2 066 katter ingick varav 396 av dessa hade diabetes. Studien påvisade att övervikt är den största enskilda riskfaktorn för diabetes hos en katt. Så katter som äter torrfoder har alltså en större risk att drabbas av fetma och diabetes än katter som för det mesta äter blötmat.

"För normalviktiga katter tycks t.ex. risken att drabbas av diabetes vara större om de till övervägande del äter torrfoder än om de mest äter blötmat. Forskarna anser en tänkbar förklaring är att torrfoder innehåller mer kolhydrater än blötmat.", skriver Molin i sitt Instagraminlägg.

Veterinärens rekommendation: "Ge din katt våtfoder"

En ytterligare studie som Sara Molin tar upp i sitt Instagraminlägg, som stödjer hennes åsikt om att torrfoder inte är bra för katter, är en amerikansk studie som visade på att unga katter som matats med torrfoder ökade risken för urinvägssymptom jämfört med unga katter som fick blötmat.

Sara Molin avslutar sitt Instagraminlägg med:

“Min rekommendation: Ge din katt våtfoder/burkmat eller ett balanserat råfoder.”.

Bland kommentarerna är kattägare inte helt överens. Många kommenterar att de också tycker blötmat är det bästa alternativet för katter, medan andra hävdar att deras katter levt länge och är friska, trots att de endast fått torrfoder.