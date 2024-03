Katten Amadeus svalde plast – kostade 100 000 kronor: "Skräck"

Att veterinärpriserna i Sverige är höga är ingen hemlighet. I landet finns det en växande oro inför kostnaderna, speciellt hos äldre- och ensamma djurägare, rapporterar Sydsvenskan. Som djurägare krävs det att du har en stabil ekonomi, och är redo för oväntade kostnader.

Nyheter24 har pratat med Lena Thurang, 60, vars dotter inte kunde betala räkningen när hennes katt blev sjuk.

"Hela familjen fick samla in pengar"

Lena berättar för Nyheter24 att hennes dotter Mimmi, 34, har en katt som heter Amadeus. Katten tillhör rasen Main coon och är idag 5 år gammal. För två år sedan råkade Amadeus ut för en allvarlig olycka, då han svalde en plastbit och behövde intensivvård för att överleva.

– Det är tydligen någonting som en del katter kan få för sig. Han förstod såklart inte att det var farligt, säger Lena.

Amadeus insjuknande, och efter ett akut besök hos veterinären kunde man konstatera att han hade plast inlindat i tarmarna.

– Han fick läggas in på intensivvård, och åkte in och ut från sjukhuset under flera veckor. Amadeus var jättesjuk och man trodde inte att han skulle klara sig, berättar hon.

Veckorna på sjukhus var inte bara emotionellt upprivande, det kostade också en rejäl summa.

– Det kostade 100 000 kronor hos en veterinär. Min dotter hade försäkring, men den täckte bara 60 000. Hela familjen fick samla in pengar för att hon skulle kunna betala den där jävla räkningen. Hon hade inte ekonomin för att kunna betala själv, säger Lena.

Lena berättar också att även veterinärerna tyckte synd om dottern. Tillsammans försökte de dra ner på kostnaderna, efter att summan rusade förbi försäkringstaket. Katten hade en väldigt liten överlevnadschans, och någonstans kände familjen att de behövde dra en gräns.



– Vi övervägde till och med att låta Amadeus somna in. Tillsammans diskuterade vi om han skulle avlivas. Det finns inte hur mycket pengar som helst att lägga på en katt. Man kan inte låta det ta över ens ekonomi och liv helt, säger Lena.

Idag är de glada att de inte tog beslutet, eftersom Amadeus trots alla odds överlevde.

Familjen övervägde att avliva Amadeus, men är idag glada över att de inte gjorde det. Foto: privat/ Lena Thurang.





"Min värsta skräck"

Lena, som själv är hundägare, tänker ofta på hur hemskt det skulle vara att behöva avliva sitt djur för att man inte har råd att ta hand om det.

– Jag har ett sparkonto åt min hund Mira. Jag sätter alltid undan pengar till henne. Min värsta skräck är ju att jag ska behöva avliva min hund på grund av att jag inte har råd, säger Lena och fortsätter:

– Problemet är att det krävs mycket pengar för att ha ett husdjur. Min hund kostar i alla fall 2 000 kronor varje månad, utan att hon ens är sjuk.



Hon berättar att hon hellre väljer dyr vård eftersom den är bra, men det blir svårt för de som inte har särskilt mycket svängrum i sin ekonomi.

– Vården är det bästa av det bästa, så det är klart att det kostar. Det är svårt. Det är sjukt mycket pengar att ligga ute med. Man måste kunna lägga ut stora summor om någonting händer, även med försäkring.



Lena har alltid sett till att ha en buffert för sin hund, och efter Amadeus nära döden-upplevelse, har hennes dotter också ett sparkonto för katten. De har idag möjlighet att betala för sina husdjur, men Lena undrar hur veterinärvården kan stötta personer som inte har den möjligheten.

– Vad gör man som veterinär om en person som redan har en hund eller katt, inte har råd att betala sjukhuskostnader för ett sjukt djur? Det är jag intresserad av att veta.

Lenas hund Mira kostar över 2000 i månaden, utan att hon är sjuk. Foto: Lena Thurang/privat.

