På vår- och sommarkanten är det flera röda dagar som tar plats i kalendern, till exempel kring påsk, men också den 1 maj och under Kristi himmelsfärdsdagen, som i år inföll den 29 maj.

Men vad gäller egentligen under pingsthelgen? Nyheter24 reder ut.

Annandag pingst var en röd dag fram till 2005

"Frågan om att göra den 6 juni till allmän helgdag har nu varit aktuell under lång tid och de flesta torde vara införstådda med att den dagen inom en snar framtid kommer att vara allmän helgdag och att detta i sin tur innebär att en annan befintlig allmän helgdag kommer att flyttas eller tas bort", skrev regeringen i sitt initiala förslag, där de fortsatte vidare:

Är man ledig på annandag pingst 2025?

Du är därmed inte ledig på annandag pingst 2025 per automatik. I och med att nationaldagen infaller under en fredag i år finns dock säkert vissa som passat på att ut en semesterdag under annandag pingst eftersom man då får lite långhelg.