Hormonella förändringar kan kräva slut på hudvårdsrutinen

När huden förändras med åren kan även din hudvårdsrutin behöva göra det. Att fortsätta använda samma produkter som för tio år sedan ger inte alltid det resultat du önskar.

Med åren förändras huden. Trots det är det många kvinnor som håller fast vid samma hudvårdsrutin år efter år, även fast kroppens behov förändras, särskilt i samband med klimakteriet.

Det handlar sällan om brist på intresse. Snarare om att gamla vanor sitter djupt, och att en tidigare fungerande rutin känns trygg. Men precis som huden inte är densamma vid 60 som vid 40, behöver ibland även hudvården justeras.

Klimakteriet påverkar mer än man tror

Under klimakteriet sker stora hormonella förändringar som kan påverka huden på flera sätt. Minskad produktion av östrogen påverkar hudens fuktbalans, elasticitet och struktur. Resultatet kan bli torrhet, känslighet, ökad rodnad eller pigmenteringar.

– Det är vanligt att huden reagerar annorlunda under den här perioden i livet. Det kan handla om att den plötsligt känns torrare, stramare eller mer reaktiv, säger Mathilda Bergkvist, hudterapeut på Apotek Hjärtat i ett pressmeddelande.

Just därför kan det vara klokt att se över de produkter man använder – inte minst om huden förändrats utan att rutinen gjort det.

Vad kan vara värt att justera?

Det behöver inte handla om att byta ut hela badrumsskåpet. Ofta räcker det med att lägga till några produkter med rätt typ av ingredienser, eller att anpassa styrkan i det man redan använder.

Återfuktande ämnen som hyaluronsyra, ceramider eller glycerin hjälper huden att bevara fukt och förebygga den torrhet som är vanlig i klimakteriet.

För den som vill jobba mot rynkor eller förlorad spänst kan retinol eller det mildare alternativet bakuchiol vara aktuella – men bör introduceras försiktigt.

Är huden känslig kan lugnande ingredienser som niacinamid eller panthenol vara ett bättre första steg än starka syror eller exfolieringar.

Anpassa efter dagsform

Viktigast av allt är att lyssna på huden. Precis som kroppen kan förändras från dag till dag, kan också hudens behov skifta. Det som fungerade utmärkt under vintern kanske inte alls känns rätt på sensommaren.