Okänd Picasso-tavla till salu – det kostar sällsynta fyndet

En tidigare okänd målning av Picasso har dykt upp efter hela 80 år – kan den bli den dyraste någonsin?

Det finns konst, och så finns det konst som vänder upp och ner på marknaden. När ett verk av en av världens mest kända konstnärer dyker upp, efter att ha varit gömt för allmänheten i över 80 år, väcker det förstås nyfikenhet.

Just nu växer spänningen inför en uppmärksammad auktion i Paris, där en tidigare okänd målning av Pablo Picasso nu auktioneras ut.

Picassos okända tavla – så mycket kostar den

En målning av Picasso som aldrig visats offentligt är på väg att byta ägare. Verket, med titeln "Buste de femme au chapeau á fleurs" målades 1943 – mitt under andra världskriget.

Det ska föreställa Dora Maar, som är konstnär, poet och en av Picassos mest betydelsefulla muser.

Målningen har varit i privat ägo sedan 1944, då den köptes direkt från konstnären av en fransk samlare. Nu har hans barnbarn valt att sälja tavlan som en del av en arvsuppgörelse, och den går under klubban i Paris med ett pris på hela 87 miljoner kronor, enligt TT.

"Milstolpe i konsthistorien"

Men det är bara början.

Agnes Sevestre-Barbe, expert på Picasso och rådgivare inför auktionen, menar att verket är "en milstolpe i konsthistorien och i Picassos historia".

Och att tavlan aldrig tidigare ställts ut offentligt gör den ännu mer eftertraktad.

Som jämförelse har den dyraste Picasso-målningen hittills, "Les femmes d’Alger" (Version O), sålts för omkring 1,5 miljarder kronor, rapporterar TT.