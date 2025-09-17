Gymbesökarna avslöjar: Det hatar vi när folk gör

Vad är det egentligen som får både gympersonalen och medlemmarna att se rött? Här är de vanligaste irritationsmomenten enligt dem som spenderar flest timmar på gymmet.

För många förknippas gymmet med svett, tårar, glädje och ibland till och med ilska.

Men hur man beter sig bland vikter, maskiner och besökare kan göra stor skillnad för upplevelsen, inte minst för andra, men också för sig själv. Det är inte alltid lätt att veta vad som är okej och inte.

Så vad stör sig gympersonalen och medlemmarna mest på?

Smuts och svett – är du en av bovarna?

En ganska viktig sak som ofta skapar irritation hos gymmare är bristen på hygien. Att lämna svettfläckar på maskiner och vikter eller att träna i svettiga kläder rankas högt på listan.

– Många slänger ner sina svettiga kläder i väskan efter passet och tänker sedan inte mer på det. Nästa pass åker samma plagg på igen. Men det spelar ingen roll hur mycket deo man tar på sig. Svettlukten sitter i. Det är inte trevligt för den som ska träna bredvid dig, säger en van gymbesökare till Dagens Nyheter.

Smutsiga skor som drar in grus och smuts på träningsytorna är också ett ständigt irritationsmoment.

Det handlar inte bara om att hålla rent för ögats skull, utan också om att visa respekt för alla som delar utrymmet.

Gymmets golv och maskiner är gemensamma arenor – och det är viktigt att ta ansvar för att lämna dem i samma skick som man själv vill hitta dem.

Balansgången på gymmet

Hur beter du dig på gymmet egentligen? Ett annat förekommande problem är hur folk hanterar utrymmet på gymmet och ljudnivån. Att ta upp mer plats än nödvändigt, sprida ut väskor och prylar, eller ockupera flera maskiner på samma gång kan skapa irritation, speciellt under rusningstid.

– Om man är på ett gym där det är fullt med folk kanske man kan tänka sig för och sänka några decibel, säger den gymvana personen.

Ljudvolymen är också ett hett ämne. Vissa tycker att allt "stönande" och "vrålande" när man lyfter tunga vikter är irriterande, medan andra menar att det hör till när man tar i ordentligt.

En annan träningsprofil beskriver att lyfta tungt hörs, men att prata i telefon mitt under ett träningspass är precis lika respektlöst.

När och hur ska man prata?

Gymmet är ofta en plats för ensam träning, där fokus och koncentration är viktigare än småprat och sociala interaktioner.

Att ge träningsråd eller initiera en konversation med någon som verkar fokuserad är något många ogillar. Det kan lätt uppfattas som påträngande eller störande, särskilt när man är mitt uppe i ett jobbigt set, rapporterar DN.

Bara för att någon är trevlig och hälsar betyder det inte att det är okej att börja flirta eller prata oavbrutet.