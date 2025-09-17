Så hälsosam är grekisk yoghurt egentligen

Grekisk yoghurt är en del av medelhavsdieten och något många äter till frukost. Men hur hälsosam är grekisk yoghurt egentligen? Här får du veta vad forskarna säger.

Grekisk yoghurt är något många äter till frukost, men även något som går utmärkt att ha i mat. Men hur hälsosam är den grekiska yoghurten egentligen?

Experter har gått in djupare på krämiga yoghurten och om det finns hälsoeffekter med att äta den, vilket även Dagens Nyheter skrivit om.

Så blir grekisk yoghurt till

Grekisk yoghurt tillverkas genom att man silar bort den flytande vasslen, vilket gör den så tjock och krämig.

När man silar bort vasslen får man en mer koncentrerad produkt, vilket gör att den grekiska yoghurten innehåller mer protein, jämfört med vanlig yoghurt. Vanlig yoghurt brukar dock innehålla mer kalcium än grekisk yoghurt.

Annons

En komplett källa till protein

Enligt Ethan Balk, docent i klinisk nutrition vid New York University, är grekiska yoghurten en "komplett" källa till protein.

Den innehåller även essentiella aminosyror som kroppen själv inte kan producera.

– De flesta får redan i sig tillräckligt med protein och behöver inte öka sitt intag. Men det är bättre att få sitt protein från näringsrika livsmedel som grekisk yoghurt, snarare än från pulver eller kosttillskott, säger Angie Hasemann Bayliss, chef för klinisk nutrition vid UVA Health, till The New York Times.

Annons

Grekisk yoghurt innehåller bra tarmbakterier

All yoghurt, då även grekisk yoghurt, innehåller probiotika som är bra för magen. Probiotika är "goda bakterier" som hjälper till att hålla människans tarmflora frisk.

Probiotika hjälper även till att förebygga vissa typer av cancer, enligt Dr. Andrew T. Chan, gastroenterolog vid Massachusetts General Hospital och professor vid Harvard Medical School, skriver Dagens Nyheter.

I en undersökning har man kunnat se att personer som åt yoghurt minst två gånger i veckan var 20 procent mindre benägna att utveckla en viss typ av tjocktarmscancer, än de som åt yoghurt mindre än en gång i månaden.

Annons

Man kunde dock inte dra slutsatsen att yoghurten orsakade den lägre cancerrisken. Man forskarna menade att resultatet stärkte forskningen om att bakterier i fermenterade livsmedel kan minska risken för cancer.

Så ska du tänka när du väljer ut din yoghurt

Grekisk yoghurt innehåller även vitamin B12, som bland annat hjälper till att bilda röda blodkroppar.

När man väljer sin grekiska yoghurt bör man framförallt kolla på hur mycket tillsatt socker den innehåller, och om det finns massa konstgjorda tillsatser.