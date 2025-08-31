Nu gör ett amerikanskt flygbolag ändringar som kommer påverka främst överviktiga resenärer. Berörs du?

I takt med att flygindustrin förändras, uppdateras även riktlinjer som påverkas passagerarnas upplevelse ombord. Flera flygbolag ser över sina regler – ibland på bekostnad av tidigare förmåner.

En ny policyändring har nämligen gjorts på ett amerikanskt flygbolag, något som har väckt starka reaktioner. Diskussionen rör frågor om rättvisa och hur bolag ska hantera behovet av mer utrymme för vissa passagerare.

Vad handlar det om?

Amerikanskt flygbolag inför nya regler

Från och med januari 2026 gör Southwest Airlines, ett lågprisflygbolag baserat i USA, omfattande förändringar i sin så kallade "Customer of size-policy", som riktar sig främst till resenärer som behöver mer än en sittplats, det rapporterar Gazeta Express.

Tidigare erbjöds dessa kunder möjligheten att få en extra plats kostnadsfritt på resdagen. Nu tas den möjligheten bort. Anledningen? Strängare säkerhet för sina resenärer.

Flygbolagets nya regler innebär att resenärer som överskrider en sittplats ska proaktivt köpa en extra plats i förväg. Den extra platsen kan fortfarande återbetalas – men endast efter resans slut och på begäran (bara om flygningen har minst ett ledigt säte).

Dessutom måste båda platserna vara bokade i samma biljettklass, och återbetalning måste begäras inom 90 dagar från resedatumet.

Det gäller från januari 2026

Förändringen sker i samband med att Southwest överger sitt tidigare system med öppna sittplatser och inför tilldelade platser från och med den 27 januari 2026.

För resor före detta datum kan kunder fortfarande hänvisa till gatepersonalen och få ett så kallat "Set Reserved"- dokument om de köpt en extra plats i förväg, vilket placeras på sätet bredvid.

De nya reglerna förbjöd kunder att köpa en extra plats enbart i syfte att hålla sätet bredvid tomt, vilket tydliggör att köpa måste vara kopplat till ett konkret behov av mer utrymme.

Har man inte köpt en extra sittplats i förväg kan man tvingas köpa en extra på flygplatsen, förutsatt att en angränsande plats finns tillgänglig.

Flygbolaget betonar att ändringen görs för att kunna garantera komfort och säkerhet för alla passagerare. Dock gäller den uppdaterade policyn inte om resan sker via partnerbolag – då ges ingen garanti för återbetalning, enligt The Street.