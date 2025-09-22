Flyger du hit? Nu slipper du betala för det här

Ett nytt krav från Turkiet slår mot flygbolagens extrapriser – och gynnar dig som resenär.

Det har länge varit en självklar del av lågprisflygbolagens affärsmodell: ta betalt för allt utöver själva flygresan. Nu får den logiken ett bakslag.

Turkiet inför en ny regel som tvingar alla flygbolag som trafikerar landets flygplatser att erbjuda gratis vatten till passagerare – oavsett bolag eller resans längd, det rapporterar Dagens PS.

Minimikrav på servering

Beslutet innebär att varje passagerare ska få minst 200 milliliter vatten utan kostnad. Det gäller både avgående och ankommande flyg och omfattar alltså samtliga flygningar med destination eller avresa i Turkiet.

Åtgärden motiveras officiellt av hälsoskäl – flygmiljön kan vara uttorkande, särskilt vid längre väntetider eller förseningar.

Transportministern Abdulkadir Uraloğlu säger att det är en medicinsk fråga: alla ska kunna flyga utan att riskera att bli uttorkade. Tanken är att förbättra grundläggande komfort och förebygga hälsoproblem som huvudvärk, yrsel och trötthet.

Vatten är en oväntad lyx

Att flygbolag tagit betalt för vatten har länge upprört resenärer. Trots att biljetterna ofta kostar flera tusenlappar har en liten flaska vatten kunnat gå loss på uppemot 40 kronor. Nu ifrågasätts den prissättningen allt mer.

– Det har länge varit en lukrativ affär för flygbolagen: att sälja små flaskor vatten till törstiga resenärer för priser som får en Michelin-restaurang att framstå som lågpris, rapporterar turkiska medier, enligt Dagens PS.

För lågprisbolag som Ryanair och Norwegian, där vatten kostar mellan 30 och 40 kronor, innebär det nya kravet en direkt förlust. För Turkish Airlines, som redan serverar vatten gratis, blir skillnaden mindre.

Så mycket kostar vattnet – bolag för bolag Ryanair: Cirka tre euro för en liten flaska.

Cirka tre euro för en liten flaska. Norwegian: Runt 30 kronor.

Runt 30 kronor. SAS: Erbjuder gratis vatten även på kortare flyg.

Erbjuder gratis vatten även på kortare flyg. Turkish Airlines: Vatten har alltid ingått.

Vatten har alltid ingått. Emirates: Vatten, snacks och till och med champagne ingår – men du har redan betalat för det i biljettpriset.

