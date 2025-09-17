Nya regler för paketresor – lättare att få tillbaka pengar

EU inför nya regler för paketresor som ska göra det tryggare för resenärer att boka och få tillbaka pengar vid problem.

Inställda flyg, hotellproblem och resebyråer som går i konkurs kan vara svåra att hantera och ofta ganska problematiska för konsumenter.

När problem uppstår vid en resa är det viktigt att veta vilka rättigheter man har som resenär och hur man kan skydda sig när man bokar en paketresa.

EU håller därför på att uppdatera reglerna för paketresor som kommer att göra det tryggare för konsumenter att resa inom Europa. Men vad gäller?

Nya regler för paketresor – vad det innebär

Med de nya reglerna kommer det att bli enklare för konsumenter att få tillbaka pengar om något går fel. Om en resa ställs in av arrangören, på grund av konkurs eller av andra orsaker, har man som kunde bättre skydd och rätt till återbetalning.

Reglerna innehåller också tydligare bestämmelser inom hela EU. Det gör att det blir lättare för en resenär att förstå sina rättigheter oavsett vilket land man reser till.

Dessutom blir det tydligare vem som ansvara för olika delar av paketresan, såsom flyg, transporter och hotell – vilket kan öka tryggheten ännu mer, enligt Europeiska Parlamentet.

Nya krav på resebyråer

För att kunna erbjuda det förbättrade skyddet måste reseföretagen följa nya krav, vilket innebär:

De behöver ha bättre försäkringar och säkerhetsfonder som garanterar återbetalningar till kunder.

De måste kunna erbjuda återbetalning inom 14 dagar – värdecheckar får inte vara det enda alternativet.

Problemet? För mindre resebyråer kan dessa krav innebära ökade kostnader och mer jobb. Många små och medelstora företag inom branschen är därför oroade över hur reglerna ska påverka deras ekonomi och verksamhet.

Vad betyder reglerna för dig?

Som resenär ökar alltså tryggheten när man bokar en paketresa inom EU. Om något plötsligt händer kommer det bli lättare att få hjälp och få återbetalning, rapporterar tidningen The Portugal News.

Samtidigt kan det vara bra att vara medveten om att små resebyråer kan få det tuffare, vilket i längden kan påverka utbudet eller priserna.