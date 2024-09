Här är de bästa nya bilarna

I vår nya podcast om bil och bilvärlden, Under Huven, har vi utformat det vi kallar för Under Huven-garaget (UH-garaget), som vi fyller med de bästa bilarna vi har kört under det gångna året.



Totalt finns det fem platser att tillgå och bilarna vi väljer ut är helt enkelt de som tilltalar oss mest rent subjektivt. Bilar är i grund och botten en emotionell produkt, varför en lista där hjärtat får bestämma är mest relevant för oss.

Med det sagt är samtliga bilar på listan även väldigt övertygande ur en objektiv synvinkel.

Under Huven-garaget

Bilarna på listan är tänkta att täcka ett specifikt användningsområde, varför bilar som mer eller mindre gör samma sak sällan väljs in.

Det fungerar som så att vi har fyllt garaget med bilar vi kört de senaste 12 månaderna och varje gång vi provkör en ny bil tar vi en diskussion kring huruvida den förtjänar en plats i UH-garaget.

Porsche 911 S/T

Det kommer nog inte som en överraskning att vi som motorjournalister älskar bilar och bilkörning. Av den anledningen platsar Porsche 911 S/T som handen i handsken i UH-garaget.

911 S/T är en jubileumsmodell som firar 60 år av Porsche 911. Modellen är utvecklad för att vara så rolig som möjlig att köra. Vi provkörde den i södra Italien under förra året och blev oerhört imponerande.

Porshe 911 S/T är magi på fyra hjul. (Foto: Porsche)

Läs även: Provkörning av Porsche 911 S/T - när bilkörning är din hobby

Mercedes-Benz eSprinter

Ett fembilarsgarage är naturligtvis inte komplett utan en skåpbil. Vi testar en hel del transportbilar och den bil som övertygat oss mest är helt klart nya Mercedes-Benz eSprinter.

Den är inte bara övertygande som bil, utan som Mercedes. Vi har provkört den både i USA och i Tyskland. Den levererar en imponerande elektrisk räckvidd, goda lastmöjligheter och en väldigt premiumbetonad körupplevelse.

Vi körde nya elektriska Sprinter i USA. (Foto: Stefan Boman)

Läs även: Nya Mercedes eSprinter provkörd – världens bästa el-skåpbil?

Citroën ë-C3

Om elbilar ska bli något för den stora massan behövs det allt fler billiga alternativ. Franska småbilen Citroën ë-C3 levererar på den punkten och lockar med en lågt pris, en trevlig körupplevelse och en rimlig räckvidd.

Vi provkörde bilen i Österrike och upptäckte att den känns solid trots att den är billig samtidigt som komfortnivån är hög. Citroën ë-C3 gör sig jättebra som bruksbil till vardagen.

Citroën ë-C3 är en i raden av många kommande billiga elbilar. (Foto: Citroën)

Läs även: Vi provkör Citroën ë-C3 – årets viktigaste elbil?

Jaguar F-Pace SVR

En bil som vi anser vara grovt underskattad stavas Jaguar F-Pace SVR. Den är bestyckad med en femliters V8 på 550 hästkrafter. I stället för att fokusera på sportighet lägger den mer krut på lyx och komfort, vilket tillsammans med drivlinan innebär en väldigt trevlig upplevelse.

Vi provkörde bilen på hemmaplan i Sverige under en veckas tid. Receptet med V8-bestyckade suvar lär finnas kvar ett tag till, men för Jaguar är framtiden helt elektrisk.

Jaguar F-Pace SVR är inte en bil man tänker på särskilt ofta. (Foto: Marcus Berggren)

Läs även: Test av Jaguar F-Pace SVR – helt sjukt underskattad

Porsche Taycan Cross Turismo

Med uppdaterade Porsche Taycan har tyskarna lagt krutet på att öka räckvidden samt laddkapaciteten. Resultatet är en elbil som imponerar på flera håll och som dessutom råkar vara väldigt trevlig att ratta.

Vi har provkört bilen vid flera tillfällen och har gång på gång fått erfara dess kompetens. I Cross Turismo-utförande bjuds man dessutom på högre markfrigång och luftfjädring.

Taycan Cross Turismo imponerar på flera plan. (Foto: Marcus Berggren)

Läs även: Porsche visar uppdaterade Taycan – märkets snabbaste modell

En levande lista

Listan på de bilar man finner i vårt Under Huven-garage kommer att uppdateras löpande med uppdateringar och nyheter. Varje ny bil vi kör kommer att granskas och det kommer att divideras kring huruvida de får en plats i det mycket eftertraktade UH-garaget.

Lyssna på senaste avsnittet av Under Huven