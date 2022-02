Lovisa Worge talar ut om oron för att jobba med Bianca och Lucas

Bianca Ingrosso, Lovisa Worge och Lucas Armando Feola har snabbt blivit en trio att räkna med.



Bianca Ingrosso och Lovisa Worge träffades 2018 och deras vänskap inleddes när Lovisa fick jobbet som Biancas assistent. Men inte långt senare skulle Lovisa få större och viktigare saker att bita i, då hon slutade som assistent men jobbade kvar för Bianca på skönhetsföretaget Caia Cosmetics.

Lucas Armando Feola kom in i bilden via Bianca Ingrossos tidigare poddpartner och vän Alice Stenlöf. Bianca och Alice var under en period ett riktigt radarpar och verkade vara oskiljaktiga, men efter två år valde duon att lägga ner podcasten och umgås inte lika nära längre. Lucas Armando Feola brukade vara Alice assistent, men övergick sedan till att jobba för Bianca istället.

Att arbeta med vänner kan visa sig vara riskfyllt, vilket de ovan nämnda händelserna också visar. Nu ska Bianca Ingrosso, Lovisa Worge och Lucas Armando gå in i bolaget Ani Who AB tillsammans.

Foto: Instagram/Lucas Armando Feola

Lovisa Worge om rädslan för att jobba med Bianca Ingrosso och Lucas Armando Feola

Arbetet med det nya företaget har gjort att trion behövt arbeta mycket tätt på senaste, berättar Bianca Ingrosso i sin senaste vlogg på Youtube. Hon frågar de båda vännerna hur det känns för dem.

– Jag var lite rädd för oss tre, berättar Lovisa Worge.

Hon menar att det känns bra nu att jobba med Bianca och Lucas, men att hon tidigare var orolig för hur det skulle gå.

– Vi tre har bara varit vänner innan, fortsätter hon.

Foto: Instagram/Lovisa Worge

Lovisa Worge: “Jag hade inte kunnat jobba med alla mina kompisar”

Lovisa Worge är glad över att hennes oro inte besannades, utan att trion hittills har fungerat väldigt bra i sitt samarbete.

– Jag tycker nästan det är tvärtom, alltså att vi har kommit ännu närmare varandra, säger Lovisa Worge i Youtubeklippet.

Trion menar att tillit, förståelse, låga krav, och en god balans mellan vänskap och jobb är receptet på framgång när det gäller att arbeta nära sina vänner.

– Jag hade inte kunnat jobba med alla mina kompisar, det hade jag inte, erkänner Lovisa Worge.