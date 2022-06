Antonija Mandirs nya bild med Philip Wong skapar kaos bland följarna

Influencerprofilen och entreprenören Antonija Mandir, 26, och Oliver Hunt, 27, valde nyligen att göra slut med varandra.

Paret träffades på krogen 2020 och har sedan dess hållit ihop. På sociala medier visade Antonija och Oliver sin kärlek, och han syntes ofta i hennes populära vloggar på Youtube. Därför kom det som något av en chock för parets följare när de valde att göra slut.

På Instagram skrev Antonija ett längre inlägg om varför de valt att separera. Bland annat ville Antonija fokusera på sig själv ett tag. Hon menade även att det hade gått för snabbt och att hon blivit "blind av kärleken".

Antonija Mandir om varför det tog slut med Oliver Hunt

"Jag behöver vara ensam och vara trygg med ett liv med mig själv innan jag släpper in någon annan. Är tacksam för alla våra minnen och för allt vi har lärt varandra. Fina fina människa. Jag önskar dig det finaste livet kan ge. Allt har sin tid", skrev Antonija.

Oliver Hunt kommenterade även han uppbrottet.

"Det stämmer, Det är med en djup besvikelse jag behöver bekräfta att vår relation är över", skrev han på Instagram.

Antonija Mandir på Strandvägen 1 med Alice Stenlöfs ex-pojkvän Philip Wong

Två veckor efter uppbrottet från Oliver Hunt så fångades Antonija Mandir på bild med ingen mindre än Alice Stenlöfs ex-pojkvän Philip Wong, 28.

Antonija och Philip satt på uteserveringen till det trendiga stället Strandvägen 1 på Östermalm i Stockholm.

Bilderna på Antonija och Philip Wong som kontot exonphbarb var först med att publicera, spreds som en löpeld i sociala medier.

I kommentarsfältet på Antonijas Instagram där hon lagt upp en bild på sig själv tagen i närheten av Strandvägen 1 så är följarna nu eld och lågor över hennes träff med Philip Wong.

Antonija Mandir och Philip Wong på Strandvägen 1. Bildkälla: Instagram/exonphbarb

"Skit i dom där gamarna"

Vissa av följarna kan inte låta bli att kasta spydiga kommentarer medan andra peppar Antonija. Många skämtar även om att det är Philip Wong som tog bilden på Antonija i närheten av Strandvägen 1.

"Men alltså detta kommentarsfält? Tänk va fantastiskt det är att folk har så lite liv att dom måste lägga sig i ditt? You do you. Skit i dom där gamarna. You go girl"

"Foto: Philip W"

"Philip var en bra fotograf ändå"

"Hur var dejten me Philip?"

"Gud vad jag älskar en singel Anto så kul att se va du gör om dagarna själv och hur du tar hand om dig själv. Mer content behövs"

"Ja hon jobbar så pass hårt på sig själv att hon redan börjat dejta en annan"

"Bra du valde en annan man som är normal kör på bruden"

"Gud vad ditt liv verkar vara intressant för många människor eller så är deras förbannat tråkigt att man måste pika om vem fotografen är"

"Tycker de är ganska underbart att de finns bilder på när du sitter med Philip!".

Då gjorde Alice Stenlöf och Philip Wong slut

Alice Stenlöf och Philip Wong var ihop i sex års tid. De gjorde slut i maj 2020.

– Det här är bland det mest jobbiga jag gått igenom. Vi har varit tillsammans i över sex år vilket betyder att jag varit hans flickvän i hela mitt vuxna liv, berättade Alice i en vlogg efter separationen från Philip Wong.

Alice Stenlöf och Philip Wong var ett par i sex års tid. Bildkälla: Instagram/philipwong1

Alice blev sedan ihop med rapstjärnan Jireel, en romans som blev omtalad under sommaren 2020 då de bägge delade bilder från sin gemensamma semester i Grekland.

Alice Stenlöf och Jireel gick skilda vägar i februari 2021.