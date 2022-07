Influensern Nicci Hernestig, 23, har hundratusentals följare på Instagram, Youtube och TikTok – och har dessutom dejtat lika välkända profiler. Nicci hamnade exempelvis i rampljuset när hon 2017 blev tillsammans med realityprofilen Marcelo Peña, 31.

När det tog slut mellan henne och Marcelo inledde Nicci en relation med Youtubeprofilen Ben Mitkus, 27, vars avslut blev mycket omntalat när Ben meddelade att han blivit dumpad i sina händelser på Instagram – varpå Nicci drabbades av en fruktansvärd hatstorm på sociala medier.

Därefter blev Nicci tillsammans med Love Island-profilen Mathias Guss, men i juni 2021 meddelade de båda i sina sociala medier att de gjort slut.

Nu talar Nicci Hernestig ut om en kärleksrelation hon varit i – som var destruktiv.

Nicci Hernestig: “Jag har blivit misshandlad i ett förhållande”

I veckan lade Nicci Hernestig ut en video på TikTok som visar henne med blåmärken på halsen och en sorglig självhatisk text till tonerna av “Elastic Heart” av Sia med låttexten “You did not break me. I’m still fighting for peace”.

– Jag har blivit fysiskt, men framförallt psykiskt, misshandlad i ett förhållande, säger Nicci till Nyheter24 om videon.

– Det är polisanmält och utrett som grov kvinnofridskränkning men lades ner. Men jag är stolt att jag vågade anmäla och stå upp för mig själv, berättar hon vidare.

Nicci Hernestig om den mörka perioden: “Känt att jag varit helt värdelös”

Nicci har också tidigare skrivit ett inlägg på Instagram om ett destruktivt förhållande.

Nicci Hernestig är tydlig med att syftet inte är att hänga ut någon, utan det hon vill med sin video är att visa att det inte alltid är som det ser ut utifrån.

– Jag har kämpat med mitt mående och min självkänsla länge och känt att jag varit helt värdelös, tappat livsgnistan och hållit en fasad uppe, menar Nicci och fortsätter:

– Men nu känner jag mig så stark och har på något sätt fått allt som hänt till en drivkraft och det var bara så skönt att få ur mig det som jag hållit inom mig så länge.

Foto: Instagram/Nicci Hernestig

Hon hoppas att hennes berättelse ska kunna hjälpa andra i samma sits att förstå att de kan klara av att ta sig ut ur en destruktiv relation, även när det känns som mörkast.

– Jag är mer tacksam än någonsin över allt som är bra i mitt liv nu, säger Nicci.