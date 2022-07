Sara Bolay rasar efter kommentaren om graviditeten: “F*** u”

Sara Bolay tog reality-Sverige med storm när hon medverkade i den första säsongen av Ex on the beach 2015.

Sedan dess har hon även deltagit i programmet 2015 och 2018, samt haft romanser med de andra Ex on the beach-deltagarna, Alex D'Rosso och Haidar Juma.

Men efter relationen med Haidar har Sara hållit sitt kärleksliv privat, vilket är varför följarna chockades rejält när hon i juni meddelade att hon är gravid. Och vem pappan till Sara Bolays ofödda barn är? Det avslöjar hon inte.

"Skäms du över din lilla bebis?"

Nu har Sara Bolay fått en kommentar på Instagram gällande graviditeten, som fått henne att se rött.

Följaren tycker att Sara verkar rädd för att visa upp sin mage och menar att hon borde ha varit förberedd på att magen skulle bli större och få bristningar av graviditeten.

“Skäms du över din lilla bebis?”, skriver hen.

Sara Bolay: "Så vidrig"

Kommentaren får Sara Bolay att rasa:

“Så vidrig kommentar”, skriver hon.

Sara skriver att hon självklart inte skäms över sin bebis, men att hon håller på att vänja sig vid sin kropp som förändras av graviditeten – som också är hennes första.

Sara Bolay menar vidare att hon kan vara obekväm med att hennes kropp förändras, och samtidigt inte skämmas över sin bebis.

Vid en snabb scroll i Sara Bolays flöde på Instagram kan man dessutom konstatera att hennes gravida mage faktiskt syns på de flesta av bilderna sedan graviditeten offentliggjordes.