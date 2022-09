Lulu Carters ord till Carolina Gynning efter onanibilden

Carolina Gynning, 43, har bestämt sig – hon har lagt om sin konstnärliga bana helt. Hon är urless på att måla samma gamla kvinnoansikten och fjärilar som hon har gjort tidigare. På Instagram har vi kunnat följa hennes resa, som inte alltid går som hon har tänkt.

"Ok.. jag e trött på mig själv och det jag blivit känd för, att måla mina ansikten och fjärilar jag älskar fortfarande allt jag skapat men jag vill inte göra mer… jag vill göra stora målningar med vackra blandade abstrakta motiv! Jag bestämde mig bara häromdagen, jag gick in i studion och sa nu jävlar … nu ska jag bli en abstrakt konstnär", skrev Gynning nyligen på Instagram.

Carolina Gynning är trött på att måla samma sak som alltid. Nu byter hon bana. Bildkälla: Stella Pictures.

Carolinas plan är att bli nya Jackson Pollock, en amerikansk konstnär vars färgstänkta tavlor gjorde honom världskänd.

Carolina har startat ett nytt Instagramkonto där den som är intresserad av hennes konst kan få se hennes framsteg, och nyligen skrev Nyheter24 om att följarna var övertygade om att Carolina hade målat en sprutorgasm.

Nu målar Carolina Gynning onanerande kvinnor

På Carolinas konstkonto så har hon delat av sig av sina senaste alster, och motiven på tavlorna är mestadels vaginor och onanerande kvinnor.

"Efter en djup spirituell upplevelse så frigjorde jag mitt sinne och lät kreativiteten flöda. Nu låter jag motiven växa från mitt inre utan att döma. Jag experimenterar för att hitta ett nytt sätt att uttrycka mig själv i konsten. Kommer detta anses mer intressant eller talangfullt? Vem är domaren?", skrev Gynning i ett inlägg.

Lulu Carters kommentar till Carolina Gynning

En tavla som Carolina har gjort har hon döpt till "You and me". Motivet är två kvinnor som onanerar bredvid varandra.

"Barnförbjudet", "Älskar dina nya tavlor" och "I det enkla bor det vackra" är några reaktioner Carolina har fått på tavlan.

Tv-profilen Lulu Carter, 61, skrev även hon en kommentar om Carolinas senaste verk.

Lulu Carter. Bildkälla: Robin Haldert/TT Bild

Lulu Carters kommentar på Carolina Gynnings bild. Bildkälla: Instagram/carolinagynning

