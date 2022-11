Steffos besked om framtiden med Jenny Strömstedt i Nyhetsmorgon

Mick och Keith. John och Paul. Steffo och Jenny. Ja, Steffo Törnquist, 66, och Jenny Strömstedt, 50, var en otroligt älskad duo som programledare i "Nyhetsmorgon" i TV4.

I 16 år körde de "Nymo" ihop under torsdagar och fredagar. Men i fjol splittrades den folkkära duon Steffo och Jenny.

Jenny Strömstedt och Steffo Törnquist på fest tillsammans år 2009. Bildkälla: Stella Pictures.

Jenny har lyst med sin frånvaro vid Steffos sida, och många tittare har undrat varför Steffo och Jenny inte längre jobbar ihop.

Steffos besked på Instagram om framtiden med Jenny Strömstedt i Nyhetsmorgon

Under höstlovsveckan har Steffo hoppat in och kört lite extra "Nyhetsmorgon", något som han berättade på sin Instagram under onsdagen.

"Den här veckan har juniorerna höstlov och jag hoppar in några dagar extra. Blir kanon! Idag med Soraya, välkomna till oss…och ÖB och GW och en massa annat matnyttigt", skrev Steffo till en bild på sig själv och programledarkollegan Soraya Lavasani.

I kommentarsfältet rasade kommentarerna in, och många är det som saknar Steffo och Jenny, eller "Jempa" som hon kallas ihop.

"Roligt att du kör nymo i tre dagar. Hoppas Jempa och du kör snart igen"

"Sorry du ska vara med Strömstedt ni är som bästa klart slut"

"Blir det Steffo o Jempa någonsin mer? Saknar verkligen dom torsdagar o fredagar när dom förgyllde mina morgnar. Inget ont om dom andra"

Till den sistnämnda kommentaren så valde Steffo att svara: "jodå".

Dörren är inte stängd till en återförening av den älskade duon Steffo och Jenny. Bildkälla: Instagram/steffo56

Så en återförening med Steffo och Jenny i rutan är ingen hopplös utopi utan blir förhoppningsvis snart verklighet.