Jesper Parneviks spårade kväll i Las Vegas med Pernilla Wahlgren: "Tappade kontrollen"

Jesper Parnevik gästade sina döttrars podcast "Peg & Penny" med Peg Parnevik och Penny Parnevik. Där pratades det om allt från deras realityshow "Parneviks" till panikångest. Men ett segment stack nämligen ut lite extra...

Jesper Parnevik berättar nämligen om den spännande vistelsen i Las Vegas tillsammans med sin fru, Mia Parnevik. Paret gick på en show under kvällen, där de visste att Pernilla Wahlgren skulle hålla till med deras gemensamma vänner.

Jesper Parnevik om kvällen med Pernilla Wahlgren

"What happens in Vegas stays in Vegas?". Ja, eller så blir man övertalad av sina döttrar att berätta om det i podcasten. Där berättar Jesper om den hemliga detaljen som utspelade sig innan showen, då han och Mia tog så kallade "gummies".

– När vi var på väg dit, då gav han Michael oss och sa "här, ta en liten sådan här innan ni går, så blir showen mycket bättre", och han gör det varje dag, och vi tyckte att "ja, det kan ju vara kul". Som alltid så känner man ingenting, vi satt där och sen kom mammas kompisar, producenterna och Pernilla fram när det var lite paus och sa "hej hej, vi ses efteråt". Men då, precis när det hände, då började jag känna "nej det här känns inte bra". Jag började tappa kontrollen, men mamma var så "woho".

Peg och Penny svarar med att fnissa i podcasten, medan pappa Jesper fortsätter:

– När showen började gå mot slutet, så såg jag att de satt och väntade där borta och bara "vart ska vi ses?". Men jag sa till mamma "jag kommer inte träffa någon", jag vill inte träffa någon när jag känner så här.

Jesper Parnevik om gummie-effekten: "Det är helt galet..."

Så vad händer? Jo, Jesper får med sig Mia ut via bakvägen. Det fungerar dock inge vidare för där står sällskapet med Pernilla och undrar var de är på väg... Eftersom de kanske inte var helt vid sina sinnes fulla bruk så drar de helt sonika löpet, bort från sällskapet.

– Det är helt galet, men det var logiskt då, säger Jesper mellan skratten.

Ja, vi på Nyheter24 fick oss ett gott garv i alla fall!