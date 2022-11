Videon på Louie Marti och Tunnelbanenettan skapar kaos: "Som gjorda för varandra"

Skådespelaren Louie Marti, 44, var fram till nyligen tillsammans med Magdalena Graaf, 47. Magdalenas läsare spekulerade längre kring hur relationen såg ut mellan henne och Louie, men det var inte förrän i veckan som Magdalena valde att berätta att hon och Louie efter två år ihop gått skilda vägar.

I sin blogg berättade Magdalena att hon och Louie är bästa vänner, men att kärleken tog slut för ett par månader sedan.

"Det går inte att lära gamla hundar att sitta. Vi jobbade för mycket, jag har mina barn varannan vecka och Louie bor 1/1.2 timma härifrån. Kärleken rann ut i sanden och blev till vänskap", skrev Magdalena bland annat.

Louie Marti och Magdalena Graaf. Bildkälla: Stella Pictures.

Tunnelbanenettan till Louie Marti: "Du är bäst"

Efter uppbrottet från Magdalena har Louie Marti fortsatt med sitt, och på Instagram gör han bland annat reklam för sin klädkollektion Mala Raza.

Louie Marti. Bildkälla: Stella Pictures.

I december ska han arrangera en releasefest på en restaurang i Stockholm, och en av de som kommenterat på Louies Instagram är tv-profilen Jeanette "Tunnelbanenettan" Höglund, 53.

Ordningsvakten Jeanette blev ett välkänt namn i de svenska stugorna efter sin medverkan i Kanal 5:s realityserie "Tunnelbanan".

"Detta kommer inte missas", kommenterade Jeanette till bilden, varpå Louie svarade: "Ja denna gången får du inte missa". På en annan bild kommenterade Jeanette kort och gott "Du är bäst" följt av en stjärna.

Jeanette "Tunnelbanenettan" Höglund. Bildkälla: Stella Pictures.

Följarna efter videon på Tunnelbanenettan och Louie Marti: "En man för dig"

En följare var snabb med att kommentera en liten reflektion och skrev: "Är det bara jag som tycker ni två är som gjorda för varandra o har äktenskapstycke".

Liknande kommentarer har Jeanette tidigare fått på sin Instagram när hon delat ett filmklipp på henne och Louie.

Då ramlade det in en hel drös kommentarer som löd: "love is in the air", "Men gud va vackra ni är ihop", "Men han är ju en man för dig snygga ni är tillsammans", "Wow, ni har ett äktenskapstycke. Ni är bäst" och "Gud vad ni passade bra ihop så snygga".

Nu har Jeanette valt att svara på följarnas romanskommentarer om henne och Louie. I Louies kommentarsfält benar hon nu ut hur relationen mellan henne och Louie ser ut.

"Vi är bara goda vänner och har alltid varit och kommer alltid va, vi har skitkul när vi hänger men vi är ganska osociala för vi båda sitter och jobbar med mobilerna och jag har fler killkompisar det är det bästa som finns", skrev Tunnelbanenettan.

Louie svarade då "min vän" följt av ett vitt hjärta.

Tunnelbanenettan svarar nu på följarnas kommentarer om att hon och Louie Marti borde bli ett par. Bildkälla: Instagram/louie__marti

Louie Marti har ett förflutet i Hells Angels

Louie Marti är skådespelare och han har synts i svenska thrillers som "Gåsmamman", "Beck" och "Tunna blå linjen".

Louie har varit öppen med att han har ett förflutet som medlem i MC-klubben Hells Angels. Men efter 10 år i en av världens mest ökända MC-klubbar så lämnade han Hells Angels – något han gjorde eftersom han enligt egen utsago inte accepterades i filmbranschen på grund av sitt samröre med HA.

– Hur jag tog mig ur och hur jag kom in vill jag inte gå in på. Jag säger som Kungen. Nu vänder vi blad och går vidare, berättade Louie Marti i Bathina Philipssons podd.