Carina Bergs gripande berättelse om Börje Salming: "Han grävde upp oss"

Ishockeylegenden Börje Salming dog den 24 november. Han somnade in i sitt hem i Nacka, omgiven av sin familj.

Innan Börje lämnade oss för gott så hann han bil firad i Toronto, och där hyllades han av tusentals fans.

Börje Salming och hustrun Pia på ishockeyförbundets 100-års jubileum. Där hyllades Börje på Avicii Arena, en vecka före sin död. Bildkälla: Stella Pictures.

Börje, som snabbt insjuknade i ALS, sörjs nu av en hel värld. Nyheter24 har tidigare skrivit om hur de svenska kändisarna har hyllat Börje.

Börje Salming. Bildkälla: Stina Stjernkvist/TT Bild

Carina Berg om sitt möte med Börje Salming

Nu berättar tv-profilen Carina Berg, 45, om en av sina mest minnesvärda och fina inspelningar. Carina Berg är en av Sveriges mest omtyckta programledare, och har spelat in tv-program sedan början av 2000-talet. Hon har med andra ord sett en del. Men inspelningen med Börje etsade sig fast – på mer än ett sätt.

Det var under 2008 som Carina Berg spelade in hemma hos-programmet "Berg flyttar in" för TV4, och i ett av avsnitten skulle hon besöka Börje Salming.

På Instagram berättar Carina nu om inspelningen med Börje Salming som kom att bli både dramatisk och blodig.

Carina Berg berättat om sin minnesvärda inspelning med Börje Salming. Bildkälla: Stella Pictures.

Carina Berg: "Han gafflade mig i armen"

"Vi mötte Börje i Kiruna och tog oss vidare till hans fädernegård i byn Salmi. Vi sov alla i samma rum, på renskinn på golvet, för att hålla värmen. Börje förstod inte teamets oro om huruvida vattnet vi släpat med skulle räcka. "Vaddå? Tar det slut borrar vi bara hål i isen och hämtar vatten där." När vi körde fast med skotrarna grävde Börje upp oss.

När kameran gick sönder lagade Börje den med en av knivarna han alltid hade hängandes i bältet (en till mat och en till allt annat). Han bar halva utrustningen upp för berget, när vi skulle jaga ripa, för mediastockholmarna bara halkade efter hela tiden.

Han bjöd oss på whisky och vi spelade poker om tändstickor. Jag hade aldrig spelat innan, men vann. Börje sa att det var för jag spelade så oförutsägbart, som en dåre. Sen erbjöd han sig att gaffla mig i armen. Som de gjorde i Toronto när man blivit en i laget", skrev Carina Berg.

Hon avslutade med ett väldigt varmt tack till Börje.

"Tack Börje. Jag är så glad att vi fick vara ditt lag en vecka i februari, där för drygt 15 år sen. Och du vår kapten".

Just gafflingen i armen ägde faktiskt rum på riktigt. Börje ristade, karvade och skar i Carina Bergs axel.

– Vi gör fyra streck på axeln med en gaffel. Då blir det fyra blodränder som du kommer att ha som ärr livet ut, berättade Börje Salming i programmet då, något som Expressen då skrev om.